Эпидемия холеры в Мариуполе: что это за болезнь, как распространяется и что говорит Минздрав

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Россия готовится к вероятной вспышке холеры в оккупированном Мариуполе
Об этом заявил советник мэра города в эфире национального телемарафона. Он подтвердил, что оккупанты перекрывают выезд из города. Кроме того, по данным Андрющенко, россия готовит больницы на своей территории для потенциальных больных среди военных.
– Нам начала поступать информация, что российская сторона в Ростове-на-Дону подготовила уже отдельные инфекционные отделения, где они готовятся принимать собственных военных, которые могут попадать в результате этой эпидемии, и слово «холера» действительно звучит не только в ВОЗ, но и внутри города, со стороны оккупационных властей и их кураторов. Поэтому город закрывается, и это очень для нас грустно, потому что из всех возможных сценариев, по нашему мнению, борьбу с эпидемией россия избрала самый циничный. Просто закрыть людей в городе, оставить все, кто выживет, тот выживет, – прокомментировал он.
Советник мэра отметил, что гуманитарная ситуация в городе ухудшается: жители получают питьевую воду «в лучшем случае» раз в два дня, а на бесплатную гуманитарную помощь с 1 июля смогут надеяться только пенсионеры и люди с инвалидностью.
При этом захоронения погибших, по его словам, также становятся все сложнее:
— Трудно передать реалии Мариуполя по поводу тел погибших. Город превратился в такое, что везде трупы, складывающиеся тела погибших, потому что оккупанты не могут справиться с таким безумным количеством. Даже хоронить его в братских могилах не хватает мощности.
Андрющенко добавил, что в городе работают шесть фильтрационных пунктов. Районы разграничены блокпостами, передвигаться по городу можно только со справкой о прохождении фильтрации и разрешением.
— Если нет (разрешения и справки – ред.), человек задерживается в комендатуру, фактически на подвал, или может быть арестован и попасть в тюрьму, или может быть применено огнестрельное оружие даже на улице. Поэтому да, репрессии безумного уровня непосредственно в Мариуполе. И мобильные патрули, которые ходят по домам, и блокпосты, и этот режим набирает силу, – сказал советник мэра.
11 мая глава города Вадим Бойченко заявил, что до конца года в Мариуполе от болезней и невыносимых условий могут умереть более 10 тысяч человек. Всемирная организация здравоохранения впоследствии предупредила, что из-за разрушенной системы водоснабжения в Мариуполе возможно распространение инфекционных заболеваний.
Мариуполю грозит эпидемия холеры. Ситуация осложняется из-за того, что у Министерства здравоохранения пока нет полной информации об эпидемическом состоянии оккупированных территорий. Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин 6 июня во время пресс-конференции.
По словам Кузина, особенно критична ситуация в Мариуполе из-за массовых захоронений людей и отсутствия доступа к питьевой воде.
В Минздраве говорят, что вспышку эпидемических болезней можно избежать, однако риски создают антисанитария, ситуация с водоснабжением и работой водоочистных станций, что может спровоцировать распространение острых инфекционных и кишечных инфекций на оккупированных территориях.
— Риски будут постепенно увеличиваться, учитывая температуру воздуха, ведь теплая погода может способствовать распространению инфекционных болезней, — сказал Кузин.
Холера – это острая диарейная инфекция, возникающая при употреблении зараженных продуктов или воды, рассказали в Центре громадського здоров’я.
– Холера передается фекально-оральным путем от человека к человеку, чаще при употреблении загрязненной воды, овощей, фруктов, при купании, а также через еду и при бытовых контактах, – рассказывают в ЦГЗ.
Возбудителем инфекции является заболевший человек, который является переносчиком вредных бактерий – вибрионов.
Холерный вибрион может длительное время жить в воде или на продуктах в течение 2-5 дней при комнатной температуре, на овощах и фруктах в течение 8 часов. Дольше всего бактерии жить в морской воде – от двух недель и в кишечнике отдельных морских и речных рыб в течение нескольких месяцев.
Какие симптомы холеры?
При малейших симптомах необходимо сразу обращаться к врачу, ведь холера может быть смертельно опасно.
Фото — iStock, Getty Images, Маріупольська міська рада
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