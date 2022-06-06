В интернете появился сайт, на котором запущен обратный отсчет до момента, когда падет Крымский мост

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Крымский мост проходит через Керченский пролив и соединяет рф с оккупированным ею полуостровом. В войне против Украины он является стратегическим объектом. Через него враг перебрасывает свои войска и технику на территорию Крыма, а затем и на юг Украины. Очевидно, украинцев очень интересует вопрос: «Планируют ли ВСУ ударить по Крымскому мосту?»

Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире «Радио НВ» прокомментировал возможность удара Вооруженными силами Украины по вышеупомянутому стратегическому объекту: «Если бы у нас была способность это сделать, мы бы это сделали. Если это будет возможность, мы это обязательно сделаем».

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Когда падет Крымский мост? Сайт с обратным отсчетом времени до события

Слова Данилова, похоже, вдохновили украинцев. Они создали сайт с обратным отсчетом до момента, когда рухнет Крымский мост. Что ж, ждем!

Все будет Украина!