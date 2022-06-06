Депутат Евгений Яковенко задержан в Молдове: причина — розыск по линии Интерпола Беларусью

В Молдове по запросу Беларуси задержан депутат Верховной Рады Украины Евгений Яковенко. Об этом пишет молдавское издание Deschide.MD со ссылкой на источники.

Как сообщает издание, Яковенко задержала пограничная полиция Молдовы, после чего его доставили в следственный изолятор. Причина задержания нардепа Украины – объявление в розыск по линии Интерпола Беларусью.

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В беседе с журналистами Deschide.MD глава бюро Интерпола в Кишиневе Виорел Тентю подтвердил, что «минские власти обвиняют украинского парламентария во взяточничестве и коррупции и зарегистрировали запрос на его арест и экстрадицию».

Для справки. Евгений Яковенко — внефракционный народный депутат Верховной Рады Украины, избранный в избирательном округе № 52 (Дебальцево, Торецкое, Калининский район города Горловки, часть Бахмутского района) в Донецкой области в 2019 году. Яковенко боролся на выборах 2019 года против людей украинского олигарха и кума владимира путина Виктора Медведчука. После победы на выборах команда Медведчука обвинила Яковенко в фальсификации результатов выборов и подкупе избирателей.