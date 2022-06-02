Как поддержать любимого, который сейчас на фронте: Рассказывает военный, экс-ведущий Нового канала

Тысячи влюбленных в Украине с 24 февраля вынуждены были расстаться. Между многими сегодня – тысячи километров и несколько стран… Многие мужчины и женщины воюют с российскими оккупантами, защищая наше будущее, а их половинки пытаются на расстоянии поддерживать их боевой дух каждый день. Но не все могут подобрать правильные слова, не все понимают, что действительно важно их любимым услышать в телефонной трубке или прочитать в смс. А некоторые пришли к выводу, что больше не хотят продолжать эти отношения, но не знают, как об этом сообщить. На некоторые из этих вопросов попытался найти ответ журналист Михаил Шаманов, который с первых дней защищает нашу страну, и знает всю «военную кухню» по собственному опыту.

«Как поддержать парня, который на войне?»,- спросила меня одна из моих подписниц. Я долго думал, что написать. Начну с того, что я не психолог. И не воспринимайте это как догму, — написал Шаманов в новом посте на facebook. – Нам всем сейчас сложно. И физически, но особенно морально. Трудно тем, кто уехал из дома из-за опасности быть погребенным под тонами бетона после прилета решистской ракеты. Трудно тем, кто уехал за пределы Украины. Несладко всем нашим пацанам на фронте. Невыносимо и горько общаться с родными, любимыми на расстоянии. Когда не можешь обнять и поцеловать».

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Михаил рассказал, что для каждого, кто находится сегодня в ТРО и ВСУ, самое важное – это чувствовать себя нужным:

«Я очень люблю объятия. И чувство близости. Телесной и духовной. Разговаривать, смотреть в глаза, видеть улыбку, слышать родной голос, смех, держать за руку. Сейчас большинство из нас, воюющих, этого лишены. Мы далеко друг от друга. Нам не хватает душевного тепла. В стране не только недостаток соли и бензина. Есть дефицит близости. Но выбора у нас нет. Не можем мы фронт бросить и приехать домой. Потому что, мол, капец, как соскучились по любимой. Мы не на рыбалку поехали, не развлекаемся здесь с девками, не на курорте и не на пиве с друзьями! Мы сейчас солдаты, защищаем вас здесь. Поймите и примите это.

Так вот, к главному.

Девушки, открою вам лайфхак – любой мужчина хочет чувствовать, что он нужен – родителям, детям, стране и своей любимой. Потому что все вышеупомянутые люди, и земля, на которой они живут – это и есть наша Украина. Родина, которую мы защищаем. Где бы ни был твой мужчина, чтобы он ни делал, цените это. И доверяйте нам и тому, что мы говорим вам в эти нелегкие времена. На войне все слова простые. На войне быстро понимаешь, кто есть кто. Учишься читать людей. На войне все или белое или черное. Война не терпит лжи в отношениях. Мы все смертны, а иногда внезапно скоро смертны. Нет смысла лгать, лицемерить или играть и манипулировать людьми, которые нам близки и родственны, если ты выходишь на боевое задание и точно не знаешь, вернешься ли. (Трижды сплюнул через левое плечо)».

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Но если так случилось, что вы больше не можете быть поддержкой для находящегося на войне человека, скажите об этом честно:

«Не лгите вашим парням на передовой. Если вы не выдерживаете разлуку, появился другой, «не вывозите», скажите ему об этом честно. Не нужно манипуляций. Мы справимся. Мы сильные. Мы стоим того, чтобы нам не лгали. Поэтому я верю, что все слова, которые говорят мужчины женщинам, а девушки парням на войне – искренние и правдивые, иначе и быть не может. Каждый раз, выходя на боевое задание, мы пишем самым родным людям: «Связи со мной не будет, возможно, несколько дней. Я вернусь. Обещаю. Не волнуйся».

И когда возвращаемся, обязательно отвечаем всем, кто держал за нас кулаки, нервничал, бодрствовал и глотал «корвалол». Нам важно знать, что мы нужны именно тем, кого мы любим, что нас ждут и нам доверяют. Пишите и звоните своим солдатам почаще. Больше теплых слов. Это мотивирует. Это делает нас счастливыми. Война закончится, и мы победим. Война – это проверка на прочность ваших чувств. А Любовь всегда победит».

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