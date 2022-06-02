Поздравления с Троицей в прозе и картинках

В этом году впервые за многие годы католики и православные христиане будут праздновать великий праздник Троицы в один день -12 июня. Из-за войны дополнительного выходного через праздник не предполагается, но вы всегда можете поздравить своих родных и близких со светлым праздником Троицы. Поэтому мы подготовили для вас поздравления с Троицей – в картинках и прозе. Выбирай свое и приветствуй близких.

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Поздравляем со светлым христианским праздником – Троицей! Откройте окно, впустите лето и святое благословение! Пусть Отец, Сын и Святой Дух оберегают вашу семью, принося в дом только душевное спокойствие, крепкое здоровье и веру в лучшее. Непреклонной веры, Божьей милости и дарования, чуткого сердца и доброты. Пусть Ваша душа не знает печалей и светится счастьем. Покоя, безопасности и мира вам и вашему дому!

Троица – большой праздник, когда нужно забыть все старые образы и впустить в сердце столько любви и добра, сколько можете. Простите всех, кто причинил вам боль. Пусть дом ваш наполнится благополучием и счастьем. Поздравляю со святой Троицей!

Пришла Троица, праздник надежд, тайной любви и безоговорочной веры. Пусть летят ваши желания в заоблачные высоты, чтобы через время свершиться и принести в жизнь сказочную радость и счастье.

Поздравляю с Троицей и от чистого сердца хочу пожелать, чтобы на душе всегда было спокойно, чтобы в жизни не угасал огонь любви и надежды. Пусть все вокруг в одночасье станет прекрасным и прекрасным, пусть волей добрых сил и ангелов тебе удастся найти верный путь к счастью и блаженству!

Поздравляем со светлым православным праздником – Троицей! Откройте окно, впустите лето и святое благословение! Пусть Отец, Сын и Святой Дух оберегают вашу семью, принося в дом только душевное спокойствие, крепкое здоровье и веру в лучшее.

С праздником Троицы вас! Пусть торжественный церковный колокольный звон наполнит душу вдохновением и радостью, укрепит веру и подарит надежду, исцелит болезни и наградит терпением, мудростью, жизненными благами и счастливыми мгновениями.

С днем Троицы поздравляю! Пусть Святая Троица сопровождает по жизни и оберегает от горя, несчастья и злых людей. Желаю крепкого здоровья, благополучия в семейных делах и карьере, удачи в любых начинаниях. Пусть Бог пошлет все, что угодно!