Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 1 июня

Сегодня, 1 июня, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 1 июня, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Какой сегодня день – 1 июня

1 июня – 98-й день войны России против Украины. 152-й день.

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Какой сегодня день – 1 июня: национальные праздники

Украина: День защиты детей (отмечается ежегодно согласно Указу Президента № 568/98 от 30.05.1998)

День защиты детей (отмечается ежегодно согласно Указу Президента № 568/98 от 30.05.1998) Самоа: Национальный праздник Независимого государства, День Независимости (1962)

Национальный праздник Независимого государства, День Независимости (1962) Тунис: День Победы или День Конституции (1959)

День Победы или День Конституции (1959) Армения: День защиты прав детей

День защиты прав детей Монголия: День матери и ребенка

День матери и ребенка Палау: День президента

День президента Бенин: Государственный день деревьев.

Государственный день деревьев. Мексика: Национальный день моря.

Национальный день моря. Камбоджа: Национальный день посадки деревьев.

Национальный день посадки деревьев. США: День штата Кентукки (1792), День штата Теннесси (1796), Национальный день кекса с лесными орехами.

События 1 июня в мире

Ежегодно – День защиты детей

– День защиты детей 794 — король Карл Великий отказался подчиниться решениям VIII Вселенского собора 787 года, касавшимся поклонения иконам — на соборе франкских богословов, проходившем во Франкфурте-на-Майне, он утвердил свою независимость от Византии, несмотря на то, что это шло наперекор. I.

— король Карл Великий отказался подчиниться решениям VIII Вселенского собора 787 года, касавшимся поклонения иконам — на соборе франкских богословов, проходившем во Франкфурте-на-Майне, он утвердил свою независимость от Византии, несмотря на то, что это шло наперекор. I. 1475 – османский флот под командой великого визиря и капудана-паши Гедик Ахмеда начал осаду Кафы.

– османский флот под командой великого визиря и капудана-паши Гедик Ахмеда начал осаду Кафы. 1494 — в казначейских отчетах Королевства Шотландия зафиксировано первое письменное упоминание о шотландском виски. Винокуром был монах Джон Кор.

— в казначейских отчетах Королевства Шотландия зафиксировано первое письменное упоминание о шотландском виски. Винокуром был монах Джон Кор. 1533 — коронована Анна Болейн, новая жена английского короля Генриха VIII.

— коронована Анна Болейн, новая жена английского короля Генриха VIII. 1652 – началось сражение под Батогом между союзной армией Войска Запорожского и Крымского Ханства под предводительством Богдана Хмельницкого против войска Речи Посполитой под командованием Мартына Калиновского. Было одним из важных событий в ходе Хмельнитчины и завершилось победой союзников.

– началось сражение под Батогом между союзной армией Войска Запорожского и Крымского Ханства под предводительством Богдана Хмельницкого против войска Речи Посполитой под командованием Мартына Калиновского. Было одним из важных событий в ходе Хмельнитчины и завершилось победой союзников. 1831 — во время исследования Арктики английский путешественник Джеймс Кларк обнаружил местонахождение Северного магнитного полюса Земли.

— во время исследования Арктики английский путешественник Джеймс Кларк обнаружил местонахождение Северного магнитного полюса Земли. 1845 – зафиксирован рекордный по дальности перелет домашнего голубя – он преодолел расстояние протяженностью 11 тысяч километров (Намибия-Лондон) за 55 дней.

– зафиксирован рекордный по дальности перелет домашнего голубя – он преодолел расстояние протяженностью 11 тысяч километров (Намибия-Лондон) за 55 дней. 1893 — в Берлине состоялась премьера оперы Дж. Верди «Фальстаф».

— в Берлине состоялась премьера оперы Дж. Верди «Фальстаф». 1919 – началось общее наступление войск Армии УНР на противобольшевистском фронте.

– началось общее наступление войск Армии УНР на противобольшевистском фронте. 1935 — в Великобритании введены номерные знаки к автомобилям и обязательная сдача экзаменов на водительские права.

— в Великобритании введены номерные знаки к автомобилям и обязательная сдача экзаменов на водительские права. 1938 – в США вышел 1-е число журнала комиксов «Action Comics», в котором появился знаменитый ныне Супермен. Авторами комикса были Джерри Сигел и художник Джо Шустер, а за сюжетную основу взята библейская легенда о Моисее, родители которого, чтобы спасти жизнь сыну, были вынуждены подбросить его чужим людям. Первая новелла комикса рассказывала о рождении маленького парня по имени Кал-Эл на планете Криптон, которого незадолго до взрыва планеты ракетой отправили на Землю. Первые экземпляры «Action Comics» стоили 10 центов, а в 1995 году на аукционе за них давали уже по 75 тысяч долларов.

– в США вышел 1-е число журнала комиксов «Action Comics», в котором появился знаменитый ныне Супермен. Авторами комикса были Джерри Сигел и художник Джо Шустер, а за сюжетную основу взята библейская легенда о Моисее, родители которого, чтобы спасти жизнь сыну, были вынуждены подбросить его чужим людям. Первая новелла комикса рассказывала о рождении маленького парня по имени Кал-Эл на планете Криптон, которого незадолго до взрыва планеты ракетой отправили на Землю. Первые экземпляры «Action Comics» стоили 10 центов, а в 1995 году на аукционе за них давали уже по 75 тысяч долларов. 1943 — над Бискайским заливом немцы сбили самолет, в котором, по их мнению, из Лиссабона в Лондон летел британский премьер Уинстон Черчилль. На самом же деле это был обычный гражданский самолет, все пассажиры которого погибли, включая британского актера Лесли Говарда, знаменитого исполнителя роли Эшли Вилкиса в фильме «Звеяны ветром».

— над Бискайским заливом немцы сбили самолет, в котором, по их мнению, из Лиссабона в Лондон летел британский премьер Уинстон Черчилль. На самом же деле это был обычный гражданский самолет, все пассажиры которого погибли, включая британского актера Лесли Говарда, знаменитого исполнителя роли Эшли Вилкиса в фильме «Звеяны ветром». 1946 — по приговору трибунала в Бухаресте казнен пронацистский диктатор Королевства Румыния (1940—1944) генерал Ион Антонеску.

— по приговору трибунала в Бухаресте казнен пронацистский диктатор Королевства Румыния (1940—1944) генерал Ион Антонеску. 1958 – во время политического кризиса, связанного с восстанием в Алжире, Шарль де Голль стал премьер-министром Франции. Герой 2-й Мировой войны и лидер влиятельной политической партии, где Голль считался единственным лицом, способным консолидировать французское общество. Он получил полномочия управлять страной в течение 6 месяцев с помощью изданных им декретов, инициировал принятие новой конституции, и в декабре 1958 г. был избран президентом Пятой Республики. За следующие 10 лет де Голль предоставил независимость Алжиру, основал французскую атомную программу, восстановил международную роль Франции как самостоятельной политической силы. Но беспорядки и забастовки 1968 г. резко снизили популярность де Голля и в апреле 1969 г. 79-летний президент ушел в отставку.

– во время политического кризиса, связанного с восстанием в Алжире, Шарль де Голль стал премьер-министром Франции. Герой 2-й Мировой войны и лидер влиятельной политической партии, где Голль считался единственным лицом, способным консолидировать французское общество. Он получил полномочия управлять страной в течение 6 месяцев с помощью изданных им декретов, инициировал принятие новой конституции, и в декабре 1958 г. был избран президентом Пятой Республики. За следующие 10 лет де Голль предоставил независимость Алжиру, основал французскую атомную программу, восстановил международную роль Франции как самостоятельной политической силы. Но беспорядки и забастовки 1968 г. резко снизили популярность де Голля и в апреле 1969 г. 79-летний президент ушел в отставку. 1961 — сингл Элвиса Пресли «Surrender» вышел на первую строчку британского хит-парада.

— сингл Элвиса Пресли «Surrender» вышел на первую строчку британского хит-парада. 1964 — группа The Beatles выпустила сингл «Sweet Georgia Brown»/»Take Out Some Insurance On Me Baby.»

— группа The Beatles выпустила сингл «Sweet Georgia Brown»/»Take Out Some Insurance On Me Baby.» 1967 – диск The Beatles «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band стал «золотым» в Великобритании и США и вышел на первую позицию в хит-парадах этих стран (в США он продержался в лидерах 19 недель, в Великобритании — 27). Впоследствии «Sgt. Pepper’s» получил четыре награды «Грэмми».

– диск The Beatles «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band стал «золотым» в Великобритании и США и вышел на первую позицию в хит-парадах этих стран (в США он продержался в лидерах 19 недель, в Великобритании — 27). Впоследствии «Sgt. Pepper’s» получил четыре награды «Грэмми». 1969 — в Канаде на радио и телевидении запрещена реклама табачных изделий.

— в Канаде на радио и телевидении запрещена реклама табачных изделий. 1980 – начал работу первый круглосуточный информационный канал Cable News Network (CNN), который, по словам его владельца Теда Тернера, будет в эфире «до конца этого мира».

– начал работу первый круглосуточный информационный канал Cable News Network (CNN), который, по словам его владельца Теда Тернера, будет в эфире «до конца этого мира». 1981 — вышел альбом Джорджа Гаррисона «Somewhere in England».

— вышел альбом Джорджа Гаррисона «Somewhere in England». 1988 – президент США Рональд Рейган и советский лидер Михаил Горбачев обменялись в Москве ратификационными документами по договору о сокращении ядерных ракет среднего радиуса действия, подписанного в декабре 1987 года.

– президент США Рональд Рейган и советский лидер Михаил Горбачев обменялись в Москве ратификационными документами по договору о сокращении ядерных ракет среднего радиуса действия, подписанного в декабре 1987 года. 1990 – на экраны США вышел фильм «Вспомнить все» с участием Арнольда Шварценеггера.

– на экраны США вышел фильм «Вспомнить все» с участием Арнольда Шварценеггера. 1990 — в Вашингтоне президент США Джордж Буш и советский лидер Михаил Горбачев подписали договор о прекращении производства химического оружия и сокращении уже существующих его арсеналов.

Какой православный (церковный) праздник сегодня

1 июня — День памяти священномученика Патрикия, епископа Прусского.

День ангела сегодня – июня

День ангела (именины) сегодня празднуют: Андроник, Юния, Евдокия, Ефросинья, Степан (Стефан).

Приметы на 1 июня:

Если в первые дни июня идет дождь, то целый месяц будет сухим.

Надо сеять овес, когда лист дуба развернется в заячье ухо.

На дубе лист в пятак – быть и ярому так.

Вороны клювами в одну сторону садятся – к сильному ветру.

Многие росы в июне – к плодородию, а частые туманы – к большому количеству грибов.

Если ночи тёплые, будет хороший урожай.

Петухи спели днем – скоро дождь пойдет.

Цветы сильно пахнут – к дождю.

Сны, увиденные под этот день, обещают благополучие.

Что нельзя делать 1 июня

Нельзя ругаться, ссориться и желать кому-нибудь зла;

Нельзя оскорблять никого, а также думать о негативе;

Нельзя ходить босиком по росе;

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом;

Нельзя производить масштабную уборку.

Фото: IStock