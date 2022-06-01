В Украине начал работать благотворительный проект в поддержку родителей и детей 0-6 лет, переживших острую травму войны

Детский фонд ООН в Украине (UNICEF) вместе с ОО «Центр социального лидерства», под патронатом НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ Украины, запустили благотворительный проект «КОЛО ТУРБОТИ», в рамках которого будут оказывать квалифицированную психологическую помощь детям от 0-6 лет и их родителям, которые пережили психотравмирующие события во время войны.

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В сотрудничестве с медицинскими учреждениями, соцработниками, психологами и волонтерскими организациями квалифицированные психологи фонда будут оказывать бесплатную помощь семьям, пережившим боевые действия или получившим острую травму войны.

Благодаря проекту, семьи смогут общаться с квалифицированными психологами, участвовать в семинарах и конференциях. Получат базовые знания психологии ребенка с помощью вебинаров, ТВ программ и разнообразных онлайн-материалов. Получать профессиональные советы, как простыми словами говорить с детьми о боевых действиях, как преодолеть посттравматическое стрессовое расстройство и вырастить ребенка здоровым и счастливым.

«С 27 февраля мы сотрудничали с медицинскими учреждениями в рамках гуманитарной помощи, общались с врачами, волонтерами, экспертами и думали, где и как можем быть максимально полезны для детей. Так родился проект «КОЛО ТУРБОТИ». Психологическое здоровье для всей семьи». Мы будем готовить психологический спецназ, детских травмотерапевтов и создавать поддерживающие, дружественные к детям просторы. Мы вкладываем в этот проект всю нашу любовь, наш опыт, мы знаем – мы и здесь победим варваров! И сделаем нашу страну дружественной к детям, даже сейчас, во время войны», — комментирует Октябрина Лисовская, социальная новаторша и президент ОО «Центр социального лидерства».

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В настоящее время фонд работает уже в 4 городах Украины, среди которых Киев, Львов, Умань и Днепр. При необходимости мобильная бригада психологов будет выезжать в города и учреждения, находящиеся в радиусе в 200 км от этих четырех городов, чтобы проводить кризисное консультирование для семей с детьми от 0-6 лет.

Кроме помощи семья, благотворительный фонд «КОЛО ТУРБОТИ» будет предоставлять психологам необходимые материалы, проводить учебные тренинги и привлекать иностранных экспертов для консультаций в этой сфере.