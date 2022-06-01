С Днем защиты детей: поздравления с 1 июня 2022

1 июня первый день лета, в который отмечается Международный день защиты детей. Этот праздник – напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали отличными родителями и гражданами своей страны. Особенно важным этот день кажется во время войны в Украине.

Как поздравить своих детей в этот день? Новый канал подобрал тебе приветствие на День защиты детей в прозе, стихах и картинках.

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Поздравления ко Дню защиты детей в прозе

Дети – маленькие частицы большого счастья, имя которому – Жизнь! Дети – это чудо, наполняющее жизнь каждого взрослого искренней радостью и теплотой. Дети так нуждаются в любви, заботе и родительской ласке! Так хочется, чтобы каждое детское сердце не было обделено этим маленьким счастьем. В День защиты детей желаю каждому ребенку крепкой семьи и всего необходимого для беззаботного детства. Пусть детские улыбки освещают нашу планету, и каждый из маленьких жителей нашей земли будет здоров и счастлив.

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В первый летний день в Украине, как и во всем мире, отмечают хороший и радостный праздник – День защиты детей. Дорогие дети! Вы – будущее нашего государства, которое формируется в настоящем. Так что настойчиво овладевайте знаниями, творчески мыслите, развивайте свои способности, чтобы стать достойным гражданином Украины.

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Дети – это наше будущее, наш смысл жизни и наше счастье. Пусть они о войнах и вражде узнают только из книг и никогда не увидят эти беды наяву. Пусть детям всегда светит солнце ярко, жизнь дарит приятные подарки, а ночью на чистом небе будут для них сиять миллионы красивых звезд.

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Поздравляю с днем ​​защиты детей! Желаю благополучия в каждой семье. Счастливые искренние детские глаза. Здоровья и изобилия, душевной теплоты и сердечности, полноценного внимания, заботы и понимания. Берегите детей, они ведь наше продолжение!

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Дети – это безграничная еще не испорченная искренность и откровенность. Их будущее зависит от нас. Наше будущее зависит от них. Дети – это ангелы. Они не должны страдать от того, что кто-то считает их чужими. Они должны жить в мире, не знающем, что такое жестокость, боль и насилие. Давайте создадим для них такой мир вместе!

Поздравления ко Дню защиты детей в стихах

Вот и лето наступило,

Нынче первый день!

Нужный праздник подарило,

Праздник всех детей.

Пусть он будет светлым, ярким,

Полон волшебства.

Пусть от счастья и подарков

Светятся глаза.

Детский смех не умолкает,

По стране звенит.

Все желания исполняет

И добром манит!

***

В самый первый день июня

Поздравляем всех детей!

Пусть их жизнь будет чудной,

Полна сказок и огней,

Смеха, радостей, веселья,

Ласки, игр и любви,

Поздравлений и подарков.

Пусть резвятся малыши!

***

Хочу, чтоб дети всей земли

Спокойно жили, не страдая.

Пускай купаются в любви,

Смеются радостно, играют.

Пусть не болеют никогда,

И их никто не обижает.

Пусть будут счастливы всегда,

Пусть Бог от бед их защищает.



Поздравления ко Дню защиты детей в картинках

Фото — iStock

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