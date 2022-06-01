С Днем защиты детей: поздравления с 1 июня 2022

1 июня первый день лета, в который отмечается Международный день защиты детей. Этот праздник – напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали отличными родителями и гражданами своей страны. Особенно важным этот день кажется во время войны в Украине.
Как поздравить своих детей в этот день? Новый канал подобрал тебе приветствие на День защиты детей в прозе, стихах и картинках.
Дети – маленькие частицы большого счастья, имя которому – Жизнь! Дети – это чудо, наполняющее жизнь каждого взрослого искренней радостью и теплотой. Дети так нуждаются в любви, заботе и родительской ласке! Так хочется, чтобы каждое детское сердце не было обделено этим маленьким счастьем. В День защиты детей желаю каждому ребенку крепкой семьи и всего необходимого для беззаботного детства. Пусть детские улыбки освещают нашу планету, и каждый из маленьких жителей нашей земли будет здоров и счастлив.
***
В первый летний день в Украине, как и во всем мире, отмечают хороший и радостный праздник – День защиты детей. Дорогие дети! Вы – будущее нашего государства, которое формируется в настоящем. Так что настойчиво овладевайте знаниями, творчески мыслите, развивайте свои способности, чтобы стать достойным гражданином Украины.
***
Дети – это наше будущее, наш смысл жизни и наше счастье. Пусть они о войнах и вражде узнают только из книг и никогда не увидят эти беды наяву. Пусть детям всегда светит солнце ярко, жизнь дарит приятные подарки, а ночью на чистом небе будут для них сиять миллионы красивых звезд.
***
Поздравляю с днем защиты детей! Желаю благополучия в каждой семье. Счастливые искренние детские глаза. Здоровья и изобилия, душевной теплоты и сердечности, полноценного внимания, заботы и понимания. Берегите детей, они ведь наше продолжение!
***
Дети – это безграничная еще не испорченная искренность и откровенность. Их будущее зависит от нас. Наше будущее зависит от них. Дети – это ангелы. Они не должны страдать от того, что кто-то считает их чужими. Они должны жить в мире, не знающем, что такое жестокость, боль и насилие. Давайте создадим для них такой мир вместе!
Вот и лето наступило,
Нынче первый день!
Нужный праздник подарило,
Праздник всех детей.
Пусть он будет светлым, ярким,
Полон волшебства.
Пусть от счастья и подарков
Светятся глаза.
Детский смех не умолкает,
По стране звенит.
Все желания исполняет
И добром манит!
***
В самый первый день июня
Поздравляем всех детей!
Пусть их жизнь будет чудной,
Полна сказок и огней,
Смеха, радостей, веселья,
Ласки, игр и любви,
Поздравлений и подарков.
Пусть резвятся малыши!
***
Хочу, чтоб дети всей земли
Спокойно жили, не страдая.
Пускай купаются в любви,
Смеются радостно, играют.
Пусть не болеют никогда,
И их никто не обижает.
Пусть будут счастливы всегда,
Пусть Бог от бед их защищает.
Фото — iStock
Читай также:
Как отмыть скотч от стекла? Лучше правильно содрать — лайфхаки
Как уехать за границу из Украины? С ребенком, с животным, на автомобиле и мужчине