Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 28 мая

Сегодня, 28 мая, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 28 мая, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Какой сегодня день – 28 мая

28 мая – 94-й день войны рф против Украины, 148-й день года.

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Какой сегодня день – 28 мая: национальные праздники

Украина: Всеукраинский день краеведения

Всеукраинский день краеведения Мир: Международный день действий по охране женского здоровья или Международный день здоровья женщин

Международный день действий по охране женского здоровья или Международный день здоровья женщин Мир: Всемирный день интерьера и День дизайнеров интерьера

Всемирный день интерьера и День дизайнеров интерьера Франция: Международный День майонеза

Международный День майонеза Великобритания: День международной амнистии

События 28 мая в мире

1539 – испанский конкистадор и кубинский губернатор Эрнандо де Сото вошел в залив Тампа у берегов Флориды

1569 – подписано Люблинскую унию, объединившую Польшу и Литву в Речь Посполитую

1742 – в Лондоне построен первый крытый плавательный бассейн

1763 – в Киеве открыта школа по обучению живописи

1830 – президент США Эндрю Джексон подписал Акт о выселении индейцев, который разрешал изгнание индейцев из их земель и отказывал им во всех гражданских правах и свободах на территории к востоку от Миссисипи

1871 – после недели кровавых боев разгромлена Парижская коммуна

1904 – После катастрофического провала в Париже Джакомо Пуччини впервые представил в Брешии кардинально переработанную оперу Мадам Баттерфляй

1921 – X конференция РКП(б) приняла курс на Новую экономическую политику

1927 – поступили в продажу первые советские конверты с напечатанными на них марками

1928 – слияние автомобильных концернов Крайслер и Додж

1957 – в США основана Национальная академия грамзаписи, вручающая самые престижные награды в мире музыки, Грэмми

1961 – последний рейс поезда Восточный экспресс из Парижа в Бухарест

1969 – Мик Джаггер и его подруга Марианна Фейтфул арестованы за употребление наркотиков

1977 – в Париже впервые сыграли вместе Стинг, Стюарт Копленд и Энди Саммерс

1985 – футбольная команда Динамо (Киев) забила свой 2000-й гол в чемпионатах СССР

Какой православный (церковный) праздник сегодня

28 мая — православная церковь чтит память преподобного Пахомия Великого. Он основал монашество в Египте, и был одним из столбов пустыни обитания. В народном календаре эта дата получила следующие названия: Пахом Теплый, Пахом-бокигрий, Пахомов день.

День ангела сегодня – 28 мая

День ангела (именины) сегодня празднуют: Анастасия, Дмитрий, Макар, Пахом.

Приметы на 28 мая:

Багряный восход солнца – к грозному пожарному лету.

Весь день тепло – лето будет теплым.

Можжевельник зацвел – пора сеять ячмень.

Ячмень сеют, пока калина цветет.

Обильные серьги на осине – к урожаю овса.

Что нельзя делать 28 мая

Нельзя оставлять посуду грязной.

Незамужние девушки никому не должны рассказывать о своих мечтах и планах.

Запрещается также использовать не свое полотенце.

На Пахоме люди предпочитают не брать в руки сдачу с покупок.

Фото: IStock