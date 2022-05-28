Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 28 мая

Сегодня, 28 мая, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 28 мая, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
Какой сегодня день – 28 мая
28 мая – 94-й день войны рф против Украины, 148-й день года.
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Какой сегодня день – 28 мая: национальные праздники
- Украина: Всеукраинский день краеведения
- Мир: Международный день действий по охране женского здоровья или Международный день здоровья женщин
- Мир: Всемирный день интерьера и День дизайнеров интерьера
- Франция: Международный День майонеза
- Великобритания: День международной амнистии
События 28 мая в мире
- 1539 – испанский конкистадор и кубинский губернатор Эрнандо де Сото вошел в залив Тампа у берегов Флориды
- 1569 – подписано Люблинскую унию, объединившую Польшу и Литву в Речь Посполитую
- 1742 – в Лондоне построен первый крытый плавательный бассейн
- 1763 – в Киеве открыта школа по обучению живописи
- 1830 – президент США Эндрю Джексон подписал Акт о выселении индейцев, который разрешал изгнание индейцев из их земель и отказывал им во всех гражданских правах и свободах на территории к востоку от Миссисипи
- 1871 – после недели кровавых боев разгромлена Парижская коммуна
- 1904 – После катастрофического провала в Париже Джакомо Пуччини впервые представил в Брешии кардинально переработанную оперу Мадам Баттерфляй
- 1921 – X конференция РКП(б) приняла курс на Новую экономическую политику
- 1927 – поступили в продажу первые советские конверты с напечатанными на них марками
- 1928 – слияние автомобильных концернов Крайслер и Додж
- 1957 – в США основана Национальная академия грамзаписи, вручающая самые престижные награды в мире музыки, Грэмми
- 1961 – последний рейс поезда Восточный экспресс из Парижа в Бухарест
- 1969 – Мик Джаггер и его подруга Марианна Фейтфул арестованы за употребление наркотиков
- 1977 – в Париже впервые сыграли вместе Стинг, Стюарт Копленд и Энди Саммерс
- 1985 – футбольная команда Динамо (Киев) забила свой 2000-й гол в чемпионатах СССР
Какой православный (церковный) праздник сегодня
28 мая — православная церковь чтит память преподобного Пахомия Великого. Он основал монашество в Египте, и был одним из столбов пустыни обитания. В народном календаре эта дата получила следующие названия: Пахом Теплый, Пахом-бокигрий, Пахомов день.
День ангела сегодня – 28 мая
День ангела (именины) сегодня празднуют: Анастасия, Дмитрий, Макар, Пахом.
Приметы на 28 мая:
- Багряный восход солнца – к грозному пожарному лету.
- Весь день тепло – лето будет теплым.
- Можжевельник зацвел – пора сеять ячмень.
- Ячмень сеют, пока калина цветет.
- Обильные серьги на осине – к урожаю овса.
Что нельзя делать 28 мая
- Нельзя оставлять посуду грязной.
- Незамужние девушки никому не должны рассказывать о своих мечтах и планах.
- Запрещается также использовать не свое полотенце.
- На Пахоме люди предпочитают не брать в руки сдачу с покупок.
Фото: IStock