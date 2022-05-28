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Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 28 мая

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 28 мая

Сегодня, 28 мая, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 28 мая, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Какой сегодня день – 28 мая

28 мая – 94-й день войны рф против Украины, 148-й день года.

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Какой сегодня день – 28 мая: национальные праздники

  • Украина: Всеукраинский день краеведения
  • Мир: Международный день действий по охране женского здоровья или Международный день здоровья женщин
  • Мир: Всемирный день интерьера и День дизайнеров интерьера
  • Франция: Международный День майонеза
  • Великобритания: День международной амнистии

События 28 мая в мире

  • 1539 – испанский конкистадор и кубинский губернатор Эрнандо де Сото вошел в залив Тампа у берегов Флориды
  • 1569 – подписано Люблинскую унию, объединившую Польшу и Литву в Речь Посполитую
  • 1742 – в Лондоне построен первый крытый плавательный бассейн
  • 1763 – в Киеве открыта школа по обучению живописи
  • 1830 – президент США Эндрю Джексон подписал Акт о выселении индейцев, который разрешал изгнание индейцев из их земель и отказывал им во всех гражданских правах и свободах на территории к востоку от Миссисипи
  • 1871 – после недели кровавых боев разгромлена Парижская коммуна
  • 1904 – После катастрофического провала в Париже Джакомо Пуччини впервые представил в Брешии кардинально переработанную оперу Мадам Баттерфляй
  • 1921 – X конференция РКП(б) приняла курс на Новую экономическую политику
  • 1927 – поступили в продажу первые советские конверты с напечатанными на них марками
  • 1928 – слияние автомобильных концернов Крайслер и Додж
  • 1957 – в США основана Национальная академия грамзаписи, вручающая самые престижные награды в мире музыки, Грэмми
  • 1961 – последний рейс поезда Восточный экспресс из Парижа в Бухарест
  • 1969 – Мик Джаггер и его подруга Марианна Фейтфул арестованы за употребление наркотиков
  • 1977 – в Париже впервые сыграли вместе Стинг, Стюарт Копленд и Энди Саммерс
  • 1985 – футбольная команда Динамо (Киев) забила свой 2000-й гол в чемпионатах СССР

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 28 мая

Какой православный (церковный) праздник сегодня

28 мая — православная церковь чтит память преподобного Пахомия Великого. Он основал монашество в Египте, и был одним из столбов пустыни обитания. В народном календаре эта дата получила следующие названия: Пахом Теплый, Пахом-бокигрий, Пахомов день.

День ангела сегодня – 28 мая

День ангела (именины) сегодня празднуют: Анастасия, Дмитрий, Макар, Пахом.

Приметы на 28 мая:

  • Багряный восход солнца – к грозному пожарному лету.
  • Весь день тепло – лето будет теплым.
  • Можжевельник зацвел – пора сеять ячмень.
  • Ячмень сеют, пока калина цветет.
  • Обильные серьги на осине – к урожаю овса.

Что нельзя делать 28 мая

  • Нельзя оставлять посуду грязной.
  • Незамужние девушки никому не должны рассказывать о своих мечтах и планах.
  • Запрещается также использовать не свое полотенце.
  • На Пахоме люди предпочитают не брать в руки сдачу с покупок.

Фото: IStock

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