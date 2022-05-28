Сергей Притула впервые показал маленькую дочь (ФОТО)

Ведущий Нового канала, основатель волонтерского фонда Сергей Притула поделился невероятно нежным фото годовалой дочери Стефании.

«Стефанія Сергіївна запрошує вас долучатись до нашої акції», – подписал фото Сергей.

По ссылке, которую оставил под постом Притула, официальная страница для донатов Kalush Orchestra&Serhiy Prytula for Ukrainian Army, где можно «бросить денег» в трендовую розовую панамку Олега Псюка и принять участие в NFT акционе, лотом в котором выступает стеклянный микрофон «Евровидения», приз, который Kalush Orchestra завоевали для Украины на песенном конкурсе.

«Ми назвали доньку Стефанією ще до того, як це стало трендом. 25.05.2021. Але ніде правди діти, Kalush офіційна сторінка додали імені нових барв та сенсів!», — ответил Сергей Притула на комментарии относительно имени доченьки.