Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 27 мая

Сегодня, 27 мая, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 26 мая, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
Какой сегодня день – 27 мая
27 мая – 93-й день войны РФ против Украины, 147-й день года.
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Какой сегодня день – 27 мая: национальные праздники
- Кыргызстан: День библиотек.
- Япония: День военно-морского флота
- Нигерия: День защиты детей
- Никарагуа: День вооруженных сил.
- Боливия: День матери.
- Перу: День языка коренных народов. (Dia del Idioma Nativo).
- Франция: государственный день сопротивления.
- Гваделупа, Сен-Бартельми, Сен-Мартен (Франция): День отмены рабства.
События 27 мая в мире
- 1753 — завершено строительство Андреевской церкви в Киеве.
- 1821 – основана Николаевская астрономическая обсерватория.
- 1895 — английский изобретатель Бирт Акрес запатентовал кинопроектор.
- 1900 — на парламентских выборах в Бельгии впервые в мире была испытана система пропорционального представительства.
- 1916 – президент США Вудро Вильсон призвал после Первой мировой войны создать Лигу Наций.
- 1921 — Афганистан объявил о своей независимости.
- 1926 — в штате Миссури воздвигнут памятник Гекльберри Финну и Тому Сойеру.
- 1930 — Ричард Дрю запатентовал «прозрачную целлофановую липкую ленту» — скотч. Новинку сначала использовали для защиты стекла автомашины при покраске кузова.
- 1933 — состоялась премьера мультфильма Уолта Диснея «Три поросенка».
- 1934 – в СССР введено звание «заслуженный мастер спорта».
- 1937 – в Сан-Франциско торжественно открылся мост над проливом Золотые Ворота – один из самых красивых в мире.
- 1944 – в Париже состоялась премьера спектакля Жана-Поля Сартра «Выхода нет»
- 1950 — теледебют Фрэнка Синатры на канале «NBC». Он выступал вместе с комиком Бобом Гоупом
- 1973 – СССР присоединился к Всемирной конвенции по авторскому праву, принятой в Женеве 1952 г.
- 1977 – утвердили последний вариант Государственного гимна СССР, просуществовавшего до распада Союза (1991).
- 1988 – в СССР приняли закон о кооперации.
- 1993 — вступила в силу поправка в Уголовный кодекс РФ, отменяющая уголовное наказание за добровольные гомосексуальные отношения между совершеннолетними людьми.
- 1994 – Александр Солженицын вернулся в Россию через 20 лет после изгнания.
- 2002 – музыкант Алан Паркер стал рыцарем и может добавлять в свое имя приставку «сэр».
- 2009 — на базе Национального авиационного университета создан Институт Аэронавигации.
- 2015 — прокуратуры Швейцарии и США арестовали 7 высших должностных лиц ФИФА и всего 14 человек — по обвинению в коррупции, рэкете, мошенничестве и отмывании денег
День ангела сегодня – 27 мая
День ангела (именины) сегодня празднуют: Александр, Иван, Леонтий, Макар, Максим, Марк, Никита, Петр, Иаков и Ян.
Приметы на 27 мая:
- Если погода хорошая, то урожай огурцов будет хорошим.
- Если утром холодно и пасмурно, а к вечеру прояснилось, то огурцы еще рано сажать.
- Ранние ласточки – к хорошей погоде.
- Холодный день сегодня – к холодному лету.
Что нельзя делать 27 мая
- Нельзя ссориться и ругаться матом, нельзя заниматься рукоприкладством.
- Нельзя возвращаться домой с половины пути.
- За столом не стоит обсуждать важные вопросы, иначе ваши планы разрушатся.
Фото: IStock