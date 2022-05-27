3D туры онлайн по разрушенным домам в Киеве: смотреть, что сделали оккупанты

Туристически культурный хаб «Киев Цифровой» запустил проект «Війна в притул» с 3D-турами зданиями, которые были разрушены в результате российской агрессии.

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На сайте можно посмотреть фото в формате 360⁰ разрушенных российскими военными домов в Дарницком, Шевченковском, Святошинском, Оболонском, Подольском и Соломенском районах. Также там выложены панорамы разрушенных городов и сел Киевской области, среди которых Бородянка, Гостомель, Макаров, Ирпень, Буча, Горенко и Стоянка.

Этот туристско-культурный хаб уже посетили более 100 тысяч пользователей из более чем 30 стран мира.