Сергей Притула и Александр Педан подарили свои голоса персонажам анимации «Плохие парни»

Звезды стали частью мульта об ограблении от DreamWorks

Ведущие Нового канала Сергей Притула и Александр Педан озвучили персонажей увлекательного анимационного приключения «Плохие парни».

Пятеро очень плохих героев решают совершить ограбление, которое должно войти в историю. Фильм основан на популярной серии детских книг, написанных Аароном Блабеем.

Сергей Притула подарил свой голос персонажу Мистеру Волку. Этот харизматичный, импульсивный главарь банды и джентльмен-вор выделяется на фоне других плохих парней своеобразной самобытностью и милым обаянием. Однако за репутацией Большого Плохого Волка скрывается искренний оптимист, который обожает вызовы и не может устоять перед новыми приключениями. Глубоко в душе Мистер Волк на самом деле не тот, кем кажется. И хотя всю жизнь нес образ злого парня, он верит, что когда-нибудь ему удастся найти свое место в обществе.

А вот Александр Педан озвучил персонажа Мармелада. Эта очень высокомерная, но невероятно волшебная морская свинка является лауреатом премии «Добрый самаритянин» (Нобелевская премия за добро). Именно Мармелад берет плохих парней под свое крыло, чтобы помочь их доброй стороне вырваться наружу.

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Также в дубляже анимации приняли участие украинский певец Артем Пивоваров, телеведущие Лилия Ребрик и Иванна Онуфрийчук.

Премьера анимационной комедии «Плохие парни» с дубляжем от Сергея Притулы и Александра Педана состоится уже сегодня, 26 мая 2022 года. Поспешите в кино!