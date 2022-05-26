Обучение во время войны: портал для украинцев о поступлении в ВУЗы и другой полезной информацией

В Украине запустили портал «Навчання під час війни». Он был создан «Освиторией» в партнерстве с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Министерства образования и науки Украины.

ТОП-5 онлайн-сервисов для дистанционного обучения

На сайте можно ознакомиться с актуальной информацией и найти ответы на самые распространенные вопросы образования в Украине и за рубежом. С помощью ресурса «Навчання під час війни» можно найти детский садик для ребенка, зарегистрировать школьника на дистанционное обучение онлайн, составить Государственную итоговую аттестацию для выпускников и ознакомиться с информацией для поступающих по Украине и за рубежом. Кроме этого, на сайте рассказывают о психологической поддержке и бесплатных медицинских услугах для родителей и детей, а также программы денежной помощи.

Сайт «Навчання під час війни» бесплатно и постоянно обновляется.