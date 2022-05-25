Как изменилась жизнь актера Перших ластівок

Звезда сериала Нового канала Максим Самчик внес изменения в свою личную жизнь

Каждая история рано или поздно подходит к концу. Так случилось и с браком Максима Самчика – актера сериала Нового канала «Перші ластівки». После шести лет отношений он развелся с актрисой Ангелиной Трандафиловой, звездой сериала «Новенька».

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— Мы многое пережили за это время. Изменились, выросли вместе. Я многое для себя поняла и открыла. Поняла, какая я, какой могу быть и на что способна, – рассказала Ангелина. — Мы вместе прошли уроки, которые должны были пройти, и теперь наши пути расходятся. Каждого ждет свой счастливый путь вперед! Я благодарна за каждый момент нашей совместной жизни, за каждое событие! Максим — мой близкий человек, и таким останется. Невозможно взять и вырезать из жизни человека. Да и не нужно. Мы оба – молодые, талантливые, красивые, свободные. Впереди нас ждет что-то прекрасное, самое лучшее. Я в этом уверена!

Актеры начали встречаться в 2016 году. А в апреле 2020-го, в разгар карантина из-за пандемии COVID-19, поженились. К сожалению, их брак продлился всего два года.