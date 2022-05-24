Как работает метро Киева и скоростной трамвай сегодня 24 мая 2022: график работы и схема передвижений

В Киеве метрополитен с 08:30 4 апреля начал ездить через Южный мост, а на Северном мосту полностью возобновлено движение транспорта в обоих направлениях. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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Как работает метро в Киеве с 16 травня?

Зеленая линия работает от станции «Сирець» до станции «Червоний хутір». Также работает пересадка «Золоті ворота» – «Театральна».

Красная линия работает от станции «Академмістечко» до станции «Лісова».

Синяя линия работает от станции «Героїв Дніпра» до станции «Теремки». На «Майдані Незалежності» поезда проезжают без остановки. Также работает пересадка «Площа Льва Толстого» — «Палац спорту».

Средний интервал движения поездов на линиях – 5-7 в час пик и 10-15 минут в другое время. График работы может оперативно изменяться по необходимости. Метрополитен для перевозки пассажиров будет работать с 6:00 до 22:00. Подземные станции продолжат как укрытие круглосуточно принимать людей.

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Как работает скоростной трамвай в Киеве с 4 апреля?

Скоростной трамвай №3 возобновляет работу от станции «Ромена Роллана» до станции «Старовокзальна». С завтрашнего дня также будет курсировать трамвай №19 от «Контрактової площі» до площади «Тараса Шевченко».

Продолжают работу по постоянным схемам трамвайные маршруты №№2, 8К, 22К, 29К, 33А. Трамвайное сообщение организовано на участке «Подільське ТРЕД — Контрактова площа».