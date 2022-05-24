Сергей Притула – о семье во время войны

Ведущий Нового канала и волонтер рассказал, где находятся его родные, и поделился мыслями, на сколько времени затянется война

Фонд Сергея Притулы с первого дня войны, которую на территории Украины развязала россия, делает невероятные вещи! Они передают тонны грузов гуманитарной помощи для гражданских, десятки авто для военных, достают железные «птички» и множество необходимого мощного снаряжения для ВСУ. Все это приближает победу нашей страны над агрессором. Чтобы ему спокойно работалось, Сергей Притула оставил своих родных в более безопасном регионе.

– Моя сім’я в Україні, але не в Києві. Це захід країни, – поделился он в интервью «Українській правді». – Я сказав дружині, щоб підшукала для дітей гуртки, на які вони ходили в Києві. Тому що це надовго. Дружина вже знайшла роботу там, де зараз живе. Діти ходять на гуртки. Все окей.

Притула предполагает, что война затянется на весь год. А может быть, и на следующий. А на вопрос: «Когда победа?» ответил лаконично.

– Я не знаю, хто може дати відповідь на це запитання, крім Збройних сил України, – сказал Сергей. – І навіть вони залежать від низки обставин, щоб дати якусь відносно конкретну відповідь. А що ми можемо вважати нашою перемогою? А що ми можемо вважати російською поразкою? А що росіяни будуть вважати нашою поразкою, а що – своєю перемогою? Усі ці речі поки що не в одній системі координат і ніколи не будуть. Я не знаю, скільки це триватиме.