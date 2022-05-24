«Стремимся, чтобы молодежь поступала именно в Украине»: Александр Педан покажет проект об университетах

Телеведущий вместе с командой коммуникационного агентства «pedan | buro» решил все же выпустить проект «УниверСheck», который снимали до войны. Идея проекта в том, что Александр с дочерью-выпускницей Лерой отправляются в образовательное путешествие по городам Украины для поиска университета мечты.

В начале весны на YouTube-канале Александр Педан должен был выйти образовательный проект «УниверСheck». Его цель – познакомить абитуриентов с украинскими вузами, рассказать об их преимуществах и недостатках и вообще о возможностях для молодежи в разных городах Украины. Но война изменила планы и посеяла сомнения у команды по поводу целесообразности проекта.

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— Как и все украинцы, мы не понимали, что будет завтра, не говоря уже о вступительной кампании, которая должна была начаться через несколько месяцев. Поэтому колебались, стоит ли выдавать проект в эфир, — признается Александр Педан, телеведущий и соучредитель коммуникационного агентства «redan|buro». – Но впоследствии осознали, что «УниверСheck» сегодня более чем нужен. Мы стремимся, чтобы молодежь оставалась и поступала именно в Украине. Мир сейчас дает много возможностей, но наша молодежь – наше будущее, и оно нужно нам здесь.

До войны команда проекта побывала в десяти областных центрах Украины, среди них наиболее болезненные сегодня Мариуполь, Харьков, Одесса, Сумы.

– Некоторых университетов физически уже нет, некоторые повреждены. Но есть люди! Люди, готовые продолжать работать, учить. Это стало дополнительной причиной, чтобы несмотря ни на что выпускать «УниверСheck», — говорит Александр Педан. – Города, которые на данный момент оккупированы или в которых ведутся боевые действия, мы тоже покажем. Это скорее будут выпуски-реквиемы. А начнем проект мы с городов, ставших приютом для людей со всей страны и университетов, в которых готовы принимать студентов.

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В целом проект рассмотрит университеты с разных сторон – с точки зрения обучения, досуга, логистики, работы для молодежи и т.д. Александр будет оценивать вузы по-отцовски, а потому будет придирчивым к качеству образования. А его 17-летняя дочь Лера будет больше внимания уделять условиям проживания в общежитиях и внеурочным занятиям.

— Для меня, как для будущей первокурсницы, важно также, какой будет моя комната в общежитии, сколько времени придется тратить на дорогу, есть ли возможность развиваться вне университета и где тусить с друзьями. Этой информации на официальных ресурсах вузов не найти, а в «УниверСheck» мы рассмотрели, — говорит соведущая Александра по проекту и его дочь Лера Педан. — Также мы наполнили выпуски информации от Министерства образования по условиям поступления. Она актуальна и проверена в соответствии с сегодняшними условиями.

Премьера проекта «УниверСheck» – уже на 31 мая на YouTube-канале Александра Педана.