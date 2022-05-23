Александр Педан рассказал о поведении сына во время войны

Ведущий Нового канала признался, о чем его спрашивает пятилетний Марик

Дети все чувствуют и понимают, поэтому с ними нужно говорить честно и откровенно. Это советуют психологи и опытные родители. К примеру, ведущий Нового канала и общественный деятель Александр Педан. Он по своему опыту знает, что отвечать малышам по-взрослому и четко все объяснять – лучший вариант. Но нужно быть максимально осторожным в словах.

– 24 февраля мы разбудили Марика и сказали: «У нас приключение! Едем к бабушке». Малыш был заряженным, – рассказал Педан Сергею Никитюку в YouTube-проекте Нового канала «Предметка». – А потом 18 часов пути из Киева в Хмельницкий… Впоследствии, когда мы ехали по разбитой дороге, Марик спросил: «Папа, а это нас бомбят?» Мне стало страшно. Ребенок, с которым мы не говорили о войне, спросил, бомбили ли нас…

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Александр признается, что сначала с Мариком было тяжело. Он недосыпал, был слишком эмоционален, нервничал. Но впоследствии в бомбоубежище нашел себе друга. Мальчик приходил в гости к семье Педана, общался и играл с Мариком. А еще звездный папа начал больше играть с сыном в активные игры, гулять на детской площадке. Также Марик занимается танцами онлайн.

– Сейчас у сына проскакивают разные фразочки, – говорит телеведущий. – Например, мы едем где-нибудь, а у него в руках небольшой фонарик. Я говорю: «Марик, ты знаешь, что им нельзя светить в глаза. Это очень опасно». А он мне: «А рашистам можно?» У него периодически прослеживается посыл, что это плохие люди. Останавливаю его и объясняю, что мирных мы не бьем, убиваем только тех, кто на нас нападает. Я совершенно откровенен с ним. Говорю, что у нас сейчас идет война. Единственный, самый простой вопрос от пятилетнего ребенка, на который я не могу ответить, это: «А почему они на нас нападают?» Это ужасает. У меня и для себя нет ответа. К сожалению…

Полный выпуск «Предметки» с Александром Педаном смотрите по ссылке.