Какие компании не ушли из россии? Эту информацию должен знать каждый украинец, чтобы бойкотировать их товары и услуги, и соответственно, не финансировать войну в нашей стране. Украинские студенты Стэнфордского и Массачусетского университетов (США) создали сайт, который отслеживает компании, которые не ушли из россии

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24 февраля российская федерация вторглась в Украину и развязала полномасштабную войну. Армия страны-агрессора по приказу владимира путина начала обстреливать и бомбить украинские города и села, разрушая инфраструктуру страны, уничтожая жилые кварталы и убивая мирное население. Однако благодаря нашим храбрым, стойким героям Вооруженных сил план кремля «взять Украину за три дня» провалился.

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Вторгнувшись в Украину, российская федерация нарушила нормы международного права и все принципы моральности. Мировое сообщество не поддерживает политику кремля и регулярно накладывает на страну-агрессора серьезные санкции. Многие международные компании покидают рынок рф, чтобы не поддерживать ее экономию и не финансировать истребление украинского народа. Однако так поступают не все…

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Онлайн-карта компаний, которые не ушли из россии

Украинцы призывают бойкотировать компании, которые не ушли из россии. Ведь продолжая свою деятельность на территории страны-агрессора, они делают вклад в ее экономику и, соответственно, финансируют войну в Украине.

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Как же проверить, покинули ли рынок россии компании, товарами и услугами которых мы пользуемся? Очень просто! Специально для этого украинские студенты Стэнфордского и Массачусетского университетов (США) совместно разработали удобный и простой в использовании вебсайт. Это своеобразная онлайн-карта компаний, которые не ушли из россии.

На сайте Don’t Fund War (с английского — «Не финансируй войну») собрана детальная информация про предприятия и бренды, которые поддерживают экономику россии. Проверить свою любимую компанию теперь можно всего в несколько кликов. Более того, разработчики прописали четкие действия, которые каждый из нас может сделать, чтобы убедить «кровавые холдинги» прекратить бизнес в рф.