Как отмыть скотч от стекла? Мы нашли для тебя самые простые способы по смыванию скотча с окон. А также читай, как правильно снять скотч, чтобы смывать было проще.
За время полномасштабной войны, которую россия начала против Украины, чуть ли не каждый украинец уже успел обезопасить свой дом. В частности, многие заклеили свои окна скотчем, чтобы в случае разрушения окна обломки стекла не навредили людям в помещении. С точки зрения безопасности, заклеивать окна скотчем сейчас – это правильное решение. Подчеркиваем, что снимать скотч из окон еще рано. Но на будущее рассказываем, как правильно удалить скотч из стекла и оттереть от него следы.
Как правильно снимать скотч со стеклянной поверхности?
Чтобы не мучиться с остатками клея от скотча на окнах, рекомендуем овладеть правильной техникой его удаления. Не нужно сдирать скотч со стекла, увлекая его вверх. Это потребует лишних усилий, а весь клей останется на поверхности. Лучше отклейте маленький клочок скотча снизу или сбоку (зависит от того, как вы заклеивали окна) и натягивайте скотч на себя, словно растягивая его. Таким образом, клей не будет оставаться на стекле.
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Как отмыть скотч от стекла?
Еще раз подчеркиваем, что снимать скотч с окон в Украине еще рано!