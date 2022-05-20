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Как отмыть скотч от стекла? Лучше правильно содрать — лайфхаки

как отмыть скотч от стекла

Как отмыть скотч от стекла? Мы нашли для тебя самые простые способы по смыванию скотча с окон. А также читай, как правильно снять скотч, чтобы смывать было проще.

За время полномасштабной войны, которую россия начала против Украины, чуть ли не каждый украинец уже успел обезопасить свой дом. В частности, многие заклеили свои окна скотчем, чтобы в случае разрушения окна обломки стекла не навредили людям в помещении. С точки зрения безопасности, заклеивать окна скотчем сейчас – это правильное решение. Подчеркиваем, что снимать скотч из окон еще рано. Но на будущее рассказываем, как правильно удалить скотч из стекла и оттереть от него следы.

Как правильно снимать скотч со стеклянной поверхности?

Чтобы не мучиться с остатками клея от скотча на окнах, рекомендуем овладеть правильной техникой его удаления. Не нужно сдирать скотч со стекла, увлекая его вверх. Это потребует лишних усилий, а весь клей останется на поверхности. Лучше отклейте маленький клочок скотча снизу или сбоку (зависит от того, как вы заклеивали окна) и натягивайте скотч на себя, словно растягивая его. Таким образом, клей не будет оставаться на стекле.

Как очистить воду в домашних условиях 

Как отмыть скотч от стекла?

  1. Содовый раствор. Растворите 4 столовые ложки соды в стакане воды. Возьмите тряпку и тщательно смочите все стекла этим раствором. Затем возьмите губку, также намочите содовым раствором и протрите остатки клея от скотча, после вымойте окно обычной водой.
  2. Растительное масло. Возьмите ватный диск, смочите его в масле и потрите стекло. Оставьте стекло в масле на 15 минут и протрите губкой. Затем смойте масло средством для мытья посуды.
  3. Растворитель. Чтобы убрать остатки клея от скотча из стекла, можно использовать ацетон или бензин. Предупреждаем, что этот способ имеет свои недостатки – запах, а в случае с бензином еще цена. Но если вы все же выберете его, то технология такова. Смочите губку в ацетоне или бензине и протрите следы от клея. Затем еще раз потрите место от скотча водой. Обязательно открывайте окна.
  4. Нашатырный спирт. Смочите губку в неразбавленном спирте и потрите остатки клея от скотча. Делайте это в перчатках и с открытыми окнами из-за запаха нашатырного спирта.

Еще раз подчеркиваем, что снимать скотч с окон в Украине еще рано!

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