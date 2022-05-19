Как не стать жертвой аферистов на сайтах продаж во время войны: советы от Елены-Кристины Лебедь

Ведущая «Аферистов в сетях» (Новый канал) объяснила, почему следует быть особенно внимательными и осторожными при совершении покупок или продаж в интернете

Сайты купли-продажи – места, где аферисты каждый день находят сотни потенциальных жертв. К сожалению, даже во время войны никто не застрахован от мошенников, поэтому следует быть осмотрительными, если собираетесь что-нибудь продать или купить в интернете. На что следует обратить особое внимание, рассказала ведущая проекта «Аферисты в сетях» на Новом канале Елена-Кристина Лебедь.

— Первая зацепка при покупке — продавец отказывается передавать товар наложенным платежом. Мол, так будет гораздо дороже. Такой аргумент должен подействовать на человека, желающего сэкономить, — предупредила Елена-Кристина. — Вторая – требует полной предоплаты. Даже согласен отправить товар до того, как вы его оплатите, и подтвердить это декларацией.

Нагло наживаются на войне: Елена-Кристина Лебедь разоблачила новую схему аферистов

Как не остаться без денег и жилья в другом городе: советы Елены-Кристины Лебедь, которые спасут от квартирных аферистов

Впрочем, если вам прислали скрин декларации об отправке товара, следует тщательно его проверить. Если там нет номера, это вовсе не декларация, а всего лишь расчет стоимости доставки. Иными словами, вам на самом деле ничего не отправили. А если номер есть, его можно ввести в специальную графу на сайте почты и проверить, где сейчас находится посылка.

Если хотите не купить, а продать – тоже будьте бдительны. Мошенники могут притвориться и покупателями. Вот как выглядит такая афера.

— Представьте, что вы что-нибудь продаете. Вам звонят и говорят: «Очень классный товар, идеальный, беру! Только я юридическое лицо, нам для бухгалтерии нужно немного иначе провести процедуру перевода денег». Затем вам скажут подойти к банкомату, заговорят зубы и попросят ввести номер своей карты и перевести на нее все свои деньги. Вуаля! – рассказала ведущая Нового канала. – Потом жертвы этой схемы говорят, что попали под действие гипноза. Но это не гипноз. Просто аферисты заговаривают настолько, что у человека уже опилки в голове.