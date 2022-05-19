Сергей Притула собрал 700 миллионов гривен на армию

Ведущий Нового канала волонтерит с 2014 года, но так активно, как сейчас, ему еще не донатили

Сергей Притула – один из самых активных украинских волонтеров. Благодаря ему военные получают много необходимой техники и амуниции, а значит, приближают Украину к победе. Хотя ведущий Нового канала волонтерит еще с 2014 года, таких сумм, как сейчас, он еще не собирал. Так, с 24 февраля благотворительный фонд Сергея Притулы получил около 700 миллионов гривен.

Собирает деньги ведущий самыми разными способами. Кроме того, что люди доверяют Сергею и присылают деньги в его фонд, недавно он продал на аукционе картину Марины Примаченко за 500 тысяч долларов, а также получил 5,5 миллиона гривен донатами во время комментирования финала «Евровидения-2022».

— Треба розуміти: волонтерська допомога — це не панацея. Ми виходимо з тих бюджетів, які маємо. Якби нам такі бюджети, які зараз дають люди, в 2019, 2020, 2021-му, в нас би зараз могла бути зовсім інша картинка із забезпечення підрозділів різним добром, — отметил Притула в интервью Янине Соколовой. — Нещодавно я їздив на південний напрямок. Спершу заїхали в один підрозділ аеророзвідки та віддали їм комплекс БПЛА PD-1 з двох бортів вартістю 16,5 млн грн разом з броньованим бусом. Потім ми виїхали в бік Миколаєва, віддали ще три броньовика, медичку. Дорогою розвантажували купу різного добра різним підрозділам, починаючи від амуніції та закінчуючи тепловізорами, дронами й таким іншим. За цю поїздку ми розвезли всього хорошого на 22 млн грн. Для розуміння: всі мої збори на армію як волонтера за 2019-2021 роки — це приблизно така ж сума, може, навіть трішечки менше.

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Расслабляться Сергею некогда — война продолжается и, по его мнению, продлится еще долго. А значит, нужно все так же активно закупать технику, которая пригодится военным.

— Ми проплатили дрони місяць тому. Прийшло 85 штук різних видів — половина з тепловізорами, половина звичайні. Після цього сіли, трошки покумекали, подивилися на театр бойових дій і зробили ще одну проплату, на 36 мільйонів — ці дрони прийдуть у другій половині травня. Також зробили проплати на БПЛА (беспилотный летательный аппарат, — прим. ред.), які прийдуть у червні, — рассказал ведущий Нового канала. — Це все не закінчиться дуже швидко. Навіть якщо раптом усі зупиняться і в один момент перестануть стріляти з обох сторін, це не означає, що ми маємо сісти й курити бамбук, зафіксувавши якусь нову лінію розмежування. Ні, ми будемо далі посилювати армію, хто як може. Якщо хтось думає, що путіну України достатньо, то вони глибоко помиляються, тому що він живе в своєму ефемерному світі, бачить російську імперію та страждає за нею.