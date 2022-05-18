Как правильно отмыть скотч от стекла? Простой и быстрый способ, но лучше правильно сдирайте

За время полномасштабной войны, которую россия начала против Украины, чуть ли не каждый украинец уже успел обезопасить свой дом. В частности, многие заклеили свои окна скотчем, чтобы в случае разрушения окна обломки стекла не навредили людям в помещении. С точки зрения безопасности, заклеивать окна скотчем сейчас – это правильное решение. Подчеркиваем, что снимать скотч из окон еще рано. Но на будущее рассказываем, как правильно удалить скотч из стекла и оттереть от него следы.

Как правильно снимать скотч со стеклянной поверхности?

Чтобы не мучиться с остатками клея от скотча на окнах, рекомендуем овладеть правильной техникой его удаления. Не нужно сдирать скотч со стекла, увлекая его вверх. Это потребует лишних усилий, а весь клей останется на поверхности. Лучше отклейте маленький клочок скотча снизу или сбоку (зависит от того, как вы заклеивали окна) и натягивайте скотч на себя, словно растягивая его. Таким образом, клей не будет оставаться на стекле.

Как очистить воду в домашних условиях

Если этого лайфхака вы не знали, тогда говорим, как отмыть скотч от стекла.

Содовый раствор. Растворите 4 столовые ложки соды в стакане воды. Возьмите тряпку и тщательно смочите все стекла этим раствором. Затем возьмите губку, также намочите содовым раствором и протрите остатки клея от скотча, после вымойте окно обычной водой. Растительное масло. Возьмите ватный диск, смочите его в масле и потрите стекло. Оставьте стекло в масле на 15 минут и протрите губкой. Затем смойте масло средством для мытья посуды. Растворитель. Чтобы убрать остатки клея от скотча из стекла, можно использовать ацетон или бензин. Предупреждаем, что этот способ имеет свои недостатки – запах, а в случае с бензином еще цена. Но если вы все же выберете его, то технология такова. Смочите губку в ацетоне или бензине и протрите следы от клея. Затем еще раз потрите место от скотча водой. Обязательно открывайте окна. Нашатырный спирт. Смочите губку в неразбавленном спирте и потрите остатки клея от скотча. Делайте это в перчатках и с открытыми окнами из-за запаха нашатырного спирта.

Еще раз подчеркиваем, что снимать скотч с окон в Украине еще рано!