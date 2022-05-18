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ПТСР главная болезнь войны: что это и как с этим справиться рассказала психолог

ПТСР: что это, у кого наблюдается, как помочь близким

Хоть раз за всю жизнь ты слышал(-а) о посттравматическом стрессовом расстройстве. Возможно, из разговоров, новостей, книг или фильмов. Это серьезная психологическая проблема, которую нужно лечить, и возникнуть она может не только у военных.

В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, что такое ПТСР и как его лечить.

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) — это хроническое нарушение психического состояния, которое может развиться после травматического события.

Этот синдром может сильно повлиять на жизнь человека, если он не будет бороться с проблемой. Пострадать могут разные сферы жизни: работа, отношения, здоровье и т.д.

У кого появляется ПТСР

ПТСР: что это, у кого наблюдается, как помочь близким

Посттравматическое расстройство появляется у людей, переживших неординарную ситуацию.

Это могут быть:

  • ветераны войны;
  • гражданские, находящиеся в зоне боевых действий;
  • жертвы сексуального или физического насилия;
  • пленные и жертвы пыток;
  • жертвы торговли людьми, сексуального рабства;
  • жертвы или свидетели постоянного домашнего насилия;
  • жертвы буллинга, в том числе в школе;
  • дети, подвергающиеся неглекта (ими не занимаются, даже не кормят, уничтожены родителями дети), физического и сексуального насилия;
  • свидетели терактов;
  • люди, находившиеся в зоне стихийного бедствия;
  • женщины, пережившие травматические роды и испытавшие жестокое отношение медицинского персонала.

ПТСР может и не появиться, это зависит от индивидуальной уязвимости и стойкости организма каждого человека.

Чтобы диагностировать расстройство, недостаточно услышать, что человек был на войне.

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Как проявляется ПТСР

ПТСР: что это, у кого наблюдается, как помочь близким

Человек постоянно думает о произошедшем, даже если не хочет. Это происходит на подсознательном уровне: сны, флешбеки, триггеры.

Пострадавшие становятся очень раздражительными, их легко вывести на конфликт одной фразой. Испытывают постоянную тревожность и нарушение сна.

А также это расстройство может иметь физические проявления: запоры, несварение, гипертонус мышц или тахикардия.

Как лечить ПТСР

ПТСР: что это, у кого наблюдается, как помочь близким

Прежде всего, следует понять, что нет универсального протокола для всех. К каждому нужен индивидуальный подход.

С людьми, имеющими посттравматическое расстройство, должны работать профессионалы, точно знающие, что делать.

Это расстройство можно лечить медикаментозно и только с помощью психотерапии. Но стоит отметить, что одно лекарство не поможет.

Все свои страхи, проблемы и травмы нужно говорить и решать с профессионалом. Только тогда можно добиться результата. Обычно нужно 8-10 сессий, чтобы победить ПТСР.

Можно найти группу поддержки со специалистом и избавиться от триггеров. Хотя от всех избавиться не получится, можно хотя бы свести их к минимуму.

Медикаментозное лечение назначает врач, если оно действительно нужно. В этом случае врачи выписывают антидепрессанты. При значительных проблемах со сном — снотворное. Все лекарства продаются по рецепту.

Как предотвратить ПТСР

ПТСР: что это, у кого наблюдается, как помочь близким

То, что сейчас происходит в Украине, ужасно, в горячих точках страдают люди. Это не сможет пройти бесследно ни у взрослых, ни у детей.

Психолог Яна Прокуда на своей странице в Instagram рассказала, что нужно делать, чтобы снизить риски появления постстрессового расстройства.

Что нужно делать:

  • Рисуй. Сам(а). С ребенком. Красками, карандашами, пальцем по пыли. Рисуй свои чувства, мысли, события.
  • Пиши. Друзьям, в заметках, на стене мелом. Рассказывай о каждом прожитом дне в этих текстах. О своих чувствах. Об ужасе, страхе. О страхах за будущее. О прошлом, которое не вернуть.
  • Пой. Шепотом, громко, в одиночестве, с кем-то. Пой песни, которые делают на душе тепло, помогают выразить боль и ярость, возрождающие боевой дух и надежду, которые возвращают в те времена, когда было безопасно.
  • Бей. В основном подушки. Отреагируй ярость.
  • Плачь. Рисуя, описывая, ударяя подушку, крича. Плачь! Это поможет освободить психику от перенапряжения и переработать захлестнувший новый опыт.

По материалам vikna.tv

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