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Потери россии в Украине сегодня — 16 мая 2022 — выросли. Соответствующая статистика официально от ВСУ доступна для ознакомления онлайн. Смотреть, сколько русских солдат погибло в Украине с начала войны, а также сколько техники оккупантов уничтожено
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Потери россии в Украине сегодня: статистика от ВСУ на 16 мая 2022 года официально
По информации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, опубликованной на официальной странице в Facebook, общие боевые потери противника с 24 февраля по 16 мая 2022 ориентировочно составили:
Сообщается также, что наибольшие потери противника (за прошедшие сутки) наблюдались на Бахмутском и Запорожском направлениях.
Напомним, Президент Украины и Главнокомандующий Вооруженными Силами сменил командующего Сил территориальной обороны. Им стал Игорь Танцюра. Что известно про нового командира Сил теробороны, читай на сайте Нового канала.