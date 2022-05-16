Потери россии в Украине сегодня — 16 мая 2022 — выросли. Соответствующая статистика официально от ВСУ доступна для ознакомления онлайн. Смотреть, сколько русских солдат погибло в Украине с начала войны, а также сколько техники оккупантов уничтожено

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Потери россии в Украине сегодня: статистика от ВСУ на 16 мая 2022 года официально

По информации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, опубликованной на официальной странице в Facebook, общие боевые потери противника с 24 февраля по 16 мая 2022 ориентировочно составили:

личного состава – около 27700 (+300) человек ликвидировано,

танков ‒ 1228 (+8) ед,

боевых бронированных машин ‒ 2974 (+16) ед,

артиллерийских систем – 577 (+22) ед,

РСЗО — 195 (+0) ед,

средства ПВО — 89(+0) ед,

самолетов – 200 (+0) ед,

вертолетов – 165 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 427 (+11),

крылатые ракеты – 97 (+2),

корабли /катера — 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 2101 (+14) ед,

специальная техника – 42 (+0).

Сообщается также, что наибольшие потери противника (за прошедшие сутки) наблюдались на Бахмутском и Запорожском направлениях.

Напомним, Президент Украины и Главнокомандующий Вооруженными Силами сменил командующего Сил территориальной обороны. Им стал Игорь Танцюра. Что известно про нового командира Сил теробороны, читай на сайте Нового канала.