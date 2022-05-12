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Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 12 мая

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 12 мая

Сегодня, 12 мая, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 12 мая, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Какой сегодня день – 12 мая

12 мая — Всемирный день медсестер, Международный день предотвращения синдрома хронической усталости, День одометра или спидометра, Украина стала членом ЮНЕСКО (1954).

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Какой сегодня день – 12 мая: национальные праздники

  • Украина: Украина стала членом ЮНЕСКО (1954).
  • Грузия: День Святого апостола Андрея Первозванного.
  • Сербия: День армии.
  • Финляндия: День финской идентичности.
  • США: День сливочной помадки с орехами

События 12 мая в мире

  • 996 — в Киеве освящена первая в Киевской Руси каменная Десятинная церковь;
  • 1311 — Инквизиция во Франции публично казнила 54 рыцарей Ордена тамплиеров;
  • 1364 – в Кракове создан Ягеллонский университет;
  • 1497 — Папа римский отлучил от церкви за ересь флорентийского монаха Джироламо Савонаролу;
  • 1551 – в Лиме на базе монастырской школы Доминиканского ордена основан университет Сан-Маркос – первый на американском континенте;
  • 1881 – установлен французский протекторат над Тунисом;
  • 1926 — Руал Амундсен и Умберто Нобиле совершили полет на дирижабле над Северным полюсом;
  • 1929 – во Львове создана организация писателей Западной Украины – «Гроно»;
  • 1937 – компания Би-Би-Си провела первую в мировой истории телетрансляцию (была показана церемония коронации английского короля Георга VI);
  • 1954 – УССР стала постоянным членом ЮНЕСКО;
  • 1993 — Эстонию приняли в Совет Европы;
  • 1994 — Азербайджан и Нагорно-Карабахская Республика прекратили военные действия на основании Бишкекского протокола;
  • 2004 — в англиканской церкви введен пост веб-священника, который занимается приходом, существующим исключительно в сети Интернет;
  • 2007 — Андрей Данилко занял второе место на песенном конкурсе «Евровидение-2007», уступив Марии Шерифович из Сербии.

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 12 мая

Какой православный (церковный) праздник сегодня

12 мая — преподобного Мемнона чудотворца; святого Василия, епископа Захолмского.

День ангела сегодня – 12 мая

День ангела (именины) сегодня празднуют: Арсений, Артемий (Артема), Василий, Иван, Магн, Мемнон, Персида, Родопиан, Руф, Фавмас, Федот, Феогний (Феогнид), Феост, Филимон.

Приметы на 12 мая:

  • Теплая и звездная ночь – к хорошему урожаю.
  • Если 12 мая много оводов, будет богат урожай огурцов.
  • Муравьи перебираются в сухое место – скоро пойдет дождь.
  • Многие майские жуки – до засушливого лета.
  • Молния перед дождем – к затяжной непогоде.

Что нельзя делать 12 мая

  • Нельзя делать пакости.
  • Сновидение, увиденное днем ​​12 мая, выше, но рассказывать о нем никому нельзя.

Фото: IStock

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