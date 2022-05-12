Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 12 мая

Сегодня, 12 мая, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 12 мая, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Какой сегодня день – 12 мая

12 мая — Всемирный день медсестер, Международный день предотвращения синдрома хронической усталости, День одометра или спидометра, Украина стала членом ЮНЕСКО (1954).

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Какой сегодня день – 12 мая: национальные праздники

Украина : Украина стала членом ЮНЕСКО (1954).

: Украина стала членом ЮНЕСКО (1954). Грузия : День Святого апостола Андрея Первозванного.

: День Святого апостола Андрея Первозванного. Сербия : День армии.

: День армии. Финляндия : День финской идентичности.

: День финской идентичности. США: День сливочной помадки с орехами

События 12 мая в мире

996 — в Киеве освящена первая в Киевской Руси каменная Десятинная церковь;

— в Киеве освящена первая в Киевской Руси каменная Десятинная церковь; 1311 — Инквизиция во Франции публично казнила 54 рыцарей Ордена тамплиеров;

— Инквизиция во Франции публично казнила 54 рыцарей Ордена тамплиеров; 1364 – в Кракове создан Ягеллонский университет;

– в Кракове создан Ягеллонский университет; 1497 — Папа римский отлучил от церкви за ересь флорентийского монаха Джироламо Савонаролу;

— Папа римский отлучил от церкви за ересь флорентийского монаха Джироламо Савонаролу; 1551 – в Лиме на базе монастырской школы Доминиканского ордена основан университет Сан-Маркос – первый на американском континенте;

– в Лиме на базе монастырской школы Доминиканского ордена основан университет Сан-Маркос – первый на американском континенте; 1881 – установлен французский протекторат над Тунисом;

– установлен французский протекторат над Тунисом; 1926 — Руал Амундсен и Умберто Нобиле совершили полет на дирижабле над Северным полюсом;

— Руал Амундсен и Умберто Нобиле совершили полет на дирижабле над Северным полюсом; 1929 – во Львове создана организация писателей Западной Украины – «Гроно»;

– во Львове создана организация писателей Западной Украины – «Гроно»; 1937 – компания Би-Би-Си провела первую в мировой истории телетрансляцию (была показана церемония коронации английского короля Георга VI);

– компания Би-Би-Си провела первую в мировой истории телетрансляцию (была показана церемония коронации английского короля Георга VI); 1954 – УССР стала постоянным членом ЮНЕСКО;

– УССР стала постоянным членом ЮНЕСКО; 1993 — Эстонию приняли в Совет Европы;

— Эстонию приняли в Совет Европы; 1994 — Азербайджан и Нагорно-Карабахская Республика прекратили военные действия на основании Бишкекского протокола;

— Азербайджан и Нагорно-Карабахская Республика прекратили военные действия на основании Бишкекского протокола; 2004 — в англиканской церкви введен пост веб-священника, который занимается приходом, существующим исключительно в сети Интернет;

— в англиканской церкви введен пост веб-священника, который занимается приходом, существующим исключительно в сети Интернет; 2007 — Андрей Данилко занял второе место на песенном конкурсе «Евровидение-2007», уступив Марии Шерифович из Сербии.

Какой православный (церковный) праздник сегодня

12 мая — преподобного Мемнона чудотворца; святого Василия, епископа Захолмского.

День ангела сегодня – 12 мая

День ангела (именины) сегодня празднуют: Арсений, Артемий (Артема), Василий, Иван, Магн, Мемнон, Персида, Родопиан, Руф, Фавмас, Федот, Феогний (Феогнид), Феост, Филимон.

Приметы на 12 мая:

Теплая и звездная ночь – к хорошему урожаю.

Если 12 мая много оводов, будет богат урожай огурцов.

Муравьи перебираются в сухое место – скоро пойдет дождь.

Многие майские жуки – до засушливого лета.

Молния перед дождем – к затяжной непогоде.

Что нельзя делать 12 мая

Нельзя делать пакости.

Сновидение, увиденное днем ​​12 мая, выше, но рассказывать о нем никому нельзя.

Фото: IStock