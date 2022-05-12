Как бороться с бессонницей  — простые правила

Даже после перемещения на территорию Украины, где не ведутся активные боевые действия, или даже за границу, многих украинцев мучает бессонница. Бессонница – это одна из естественных защитных реакций организма на нахождение в опасности. Однако важно уметь наладить сон, ведь именно он обеспечивает организм силами. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины приводит несколько советов, как справиться с бессонницей.

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Итак, как справиться с бессонницей:

• ложитесь в постель, когда чувствуете сонливость;

• проветривайте помещение перед тем, как ложитесь, оптимальная температура – ​​18-20°C;

• в течение дня производите физические нагрузки, но не менее, чем за три часа до начала сна; физические нагрузки помогают бороться с гормоном стресса;

• ужин должен быть легким, чтобы не замедлять выработку мелатонина, благодаря которому мы спим;

• во второй половине дня отдайте предпочтение теплой воде, травяному чаю вместо черного, зеленого или кофе;

• ноги держите в тепле — так вы сигнализируете мозгу, что пора спать;

• делайте дыхательные упражнения для расслабления мышц тела;

• используйте «белый шум», помогающий даже малышам;

• восстанавливайте рутину мирного времени.

Желаем вам быстро засыпать, ведь сон – это залог здоровья!