Песни украинских артистов о войне в Украине: подборка новых песен о войне

С 24 февраля вся Украина борется против полномасштабной войны, которую развязала россия. Кто-то защищает страну с оружием в руках, кто спасает людей в больницах, кто помогает волонтерской работой, кто борется на информационном фронте, а кто поднимает боевой дух украинского народа своим творчеством. В последние недели украинские артисты активно начали выпускать песни о войне, Украине и борьбе. Новый канал подготовила подборку таких сильных треков, от которых просто мурашки по телу.

MELOVIN — «Не зволікай»

«В ніч з 23 го на 24 лютого я не спав. Я відкрив подарунок від своїх фанатів, та збирав великий Lego рояль всю ніч. Перший вибух я почув 1:53 та написав про це в чат своїй команди! Мене заспокоїли, та ніхто цьому не надав значення. В 5:57 другий вибух, від якого почали тремтіти вікна! Ряд сильних вибухів та гучний свист! Я подзвонив команді, це всі чули! Зайшовши в інтернет, ми побачили офіційну інформацію від нашої влади! Інформацію, що почалася війна і Росія відкрила вогонь під виглядом «спеціальної миротворчої місії» для захисту українців!

Але це брехня! Нас не має від кого захищати та рятувати! Але ні, вже є! Від агресії Росії! Під ранок ми почали швидко збирати свої речі. Забрав із собою свого кота, та в 8 ранку ВЖЕ виїхали до Львова! Те, що ми бачили на вулиці не вкладалося у нас в голові! Люди були в паніці, тисячі машин, багатокілометрові затори, черги, щоб заправити машину. Росія хоче геноциду Українців! Це не мирна операція! Нам не потрібна Росія та її режим! В нас ніколи не було проблем із російською мовою як вони це кажуть у своїх МЕДІА. Я російськомовна людина, народився в Одесі, навчався в українській школі! Мене ніхто не притісняє! Я люблю свою країну! І мені не потрібен Путінський «мирний» режим. Він вбиває своїх друзів та мою націю!»

Настя Каменских — «Я – Україна»

«Українці! Щодня болить все більше, але ми все витримаємо! Ми сильні! Лише тримаючись духом і серцем ми зможемо. Не забудемо жодного, хто в ці дні пішов у вічність! Тримаймося, як би важко не було. Сьогодні кожен з нас — це Україна!»

Monatik – стих «From U to Z»

«За время войны совсем забыл, но сегодня взял, настроился и вспомнил, что слова и мысли имеют силу!!! Вот, что сегодня пытаюсь поселить у себя в голове. Хочу поделиться. Хочется верить, что мир прийдет и мы его увидим наяву. Важно не забывать и помнить всегда!!! Повторюсь! Слова и мысли имеют силу. Пусть этот день и ночь будут спокойной для Украины! И все последующее. Сейчас очень сложно, но важно веру не терять. Веру в то, что все будет прекрасно у каждого из нас. Все буде Україна!»

Эд Ширан и Антитіла — 2step

Британский певец Эд Ширан и украинская группа «Антитіла», участники которой сейчас стоят на защите Украины, представили общий трек «2step».

«Предложение от команды Эда записать общую песню – это еще одно выражение поддержки со стороны народа Великобритании и беспрецедентный поступок, который гарантированно создаст мощные импульсы, – написали «Антитіла» на своей странице в инстаграм. – Антитіла выполняли свою работу как солдаты, нам было нелегко создавать и записывать украинские тексты и вокал в студии. Кроме того, под оккупацией была студия Bobina Records, где мы записывали собственные песни. Но благодаря Максиму Сиволапу, нашему другу и неизменному соавтору и аранжировщику многих песен, мы сделали свое дело».

Саша Чемеров та Женя Галич – «Досить»

Саша Чемеров: «Пісня «Досить» як і попередній сінгл «Прокинься» виявилася пророчою. Написана 4 роки тому у Лос-Анджелесі, для іншого українського артиста, з яким ми не спрацювалися, тож пісня залишилась зі мною. За день до війни ми зустрілись з Женею Галичем у Києві і я запропонував йому приєднатися до мене. А вже на одинадцятий день війни, після жаху геноциду який вчиняють російські нацисти, ми записали її у Львові. Цією піснею я хочу підтримати наших славетних воїнів та кожного українця! Разом – ми непереможна сила! Величні духом та вільні! Час прийшов!»

Женя Галич: «Страх і паніка вже пройшли. Лишились злість і гнів. Все, що було в моєї родини, моїх друзів, сусідів – все забрали, зруйнували. Наші діти перестали боятися вибухів, вони до них звикли. Звичайні речі, типу гарячої води і нормального ліжка стали дивом. Для «мразоти» стала дивом наша боротьба. Управляти і командувати стадом овець набагато простіше і звичніше, ніж підкорити вільних, думаючих і об‘єднаних любов‘ю до своєї країни людей. Інформаційні раби ніколи не зможуть протистояти думаючим людям. Вони вже бояться».

«Антитіла» — альбом «MLNL»

«Сьогодні ми змінили свої музичні інструменти на зброю ???????? Вони вторглись в нашу державу. Вони підло атакували міста по всій нашій країні. Вони вбили тисячі наших громадян і продовжують це робити сьогодні. Вони століттями знищували наших людей, землю, культуру, державність. Але ми, попри завищену імперську величність, досі чинимо потужний спротив, і будемо його чинити ЗАВЖДИ. Антитіла готували новий альбом відчуваючи незворотність жахливих подій, яким хотіли надихати і підтримувати український народ, підносити українську культуру в світі. Сьогодні ми змінили свої музичні інструменти на зброю для захисту України і приєднались до ЗСУ».

Сергей Бабкин – «Я Солдат» (2022 version)

«НАЙТАЛАНОВИТІШИМ ВОЇНАМ СВІТУ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ!!! СЛАВА ЗСУ!!!»

Сергей Бабкин – «Далі ми самі»

Также Сергей Бабкин выпутил в начале апреля песню «Далі ми самі», написанную и записанную в марте 2022 года в городе Днепр, куда Бабкин вместе с семьей был вынужден эвакуироваться из Харькова.

— Не этой песней я хотел начать свой творческий 2022 год, — признается Сергей Бабкин. — Как и все мы, украинцы, не так представлял свою весну. Но творчество и искусство никогда не останавливаются, как бы больно ни было, как бы ни было сложно. Оно есть, оно существует вне зависимости от обстоятельств. Оно резонирует, плачет и кричит. Все чувствует и слышит. Эта песня навсегда для меня останется особенной. Будет напоминать мне о сегодняшних днях, о том, что нам всем пришлось пережить, что навсегда изменило нашу жизнь.

«СКАЙ» — «Не Відступати і Не Здаватись»

«Україна встоїть і переможе рашистів — окупантів! Бо за нами правда! Ми на своїй землі і нам чужого не треба! Не Відступати і Не Здаватись!Нам більше нічого боятись!»

Артем Пивоваров – «Не твоя війна»

«Все закінчиться … Україна, моя люба ! Рідна! Непереможна!»

Go_A – Kalyna

«Калина — символ України, що супроводжував наш народ з прадавніх часів. Сенси, пов’язані з нею, передавались з покоління в покоління в легендах та піснях. Зламана калина була знаком тривоги та біди, а наруга над нею ганьбила людину. Її дбайливо оберігали, адже існувало повір’я, що вона росла лише у добрих людей. Предки вірили, що калина має силу, яка несе безсмертя та здатна об’єднати покоління у боротьбі зі злом. Пісня «Калина» — це послання світу, який має об’єднатися заради майбутнього. Отримані нами кошти будуть перераховані у фонди допомоги українцям, які постраждали від війни».

ROXOLANA – І СіЮ / I SeeYou

Мария Яремчук – «Дорога воїна»

«Моя власна маленька внутрішня війна за незалежність вилилась на папір цею піснею. це важливо для кожної людини — в якийсь момент стати окремою одиницею, знайти себе, взнати себе… бути собою. часом ця свобода не дається задурно. зараз як ніколи відчутно, що країна — це теж живий організм. і маючи таку складну історію, такий тернистий шлях , Україна, замість стати на коліна, завжди обирала йти дорогою Воїна. наша мова, культура, традиції — як живий щит. і я маю розкіш сьогодні писати і творити українською».

TamerlanAlena и Andi Vax – «Моя Україна»

TamerlanAlena: «Ця пісня ллється з наших сердець, з душі. Вона про любов — але вже не до коханого, а до рідної Батьківщини. “Вставай, моя Україна, у мене одна єдина» — без зайвих слів… Зараз нам всім дуже складно та боляче, але важливо тримати стрій та незламну віру в перемогу. Ми пишаємося тим, що ми українці — найсильніша нація в усьому світі. Ми витримаємо та зовсім скоро відсвяткуємо перемогу. Залишилось ще трохи».

Макс Барських – «Буде весна»

«Сегодня МЫ ВСЕ — УКРАИНА! Мы клетки одного организма, именно поэтому каждая потеря бьет прямо в сердце, каждая победа позволяет перевести дыхание…Я верю, мы непобедимы, и благодарю каждого солдата — вы бесстрашные воины, вы наша Надежда. Я благодарю каждого Украинца за силу и стойкость. Мы очень талантливая нация и у каждого украинца есть свое секретное оружие, мое — это музыка».

ТНМК и Kozak System – «Мамо»

«Про що співати під час війни? Про неї й співати. Танок на майдані Конґо презентує сингл «Мамо», колаборацію з українським гуртом KOZAK SYSTEM.В цій пісні йдеться про те, що український солдат повертається на день додому й обіцяє мамі, що все буде добре».

Олег Скрипка – «Героям слава!»

«Шановне Українське Вояцтво! Звитяжне Козацтво! Волонтери та волонтерки! Українці — україночки та все прогресивне людство! Слава вам! Ви нищите ворога всім фронтам! Та наближаєте той час, як світ очиститься від цього хибного протуберанця історії.

Вуаля, на ваше озброєння пісенька кричалка.

Слава Україні!Героям Слава! російський корабель…

Гасла — відомі всьому світові, а нам вже рідні.

Тож будемо незламні духом та невпинно направляємо потвор тим курсом, на який вони заслуговують.

Перемога з нами!»

Павел Табаков – «Забирайся війна»

«Забирайся, війна!» – пісня, народжена з великого болю і великої боротьби, які переживає український народ, та водночас з великої віри у перемогу України».

GRITSFELDT — Your Hero

Музыкальный сингл Жана Грицфельдта, украинского fashion-дизайнера и диджея. Когда жизненные обстоятельства заставляют руки опускаться, ты чувствуешь себя одиноким и беззащитным в этом мире и теряешь ощущение точек координат. Важно помнить: именно в момент тяжести на душе нужно подвергнуться импульсу музыки и выпустить эмоции.

Это история о том, как раскрыть свои резервы, поднять боевой дух и стать супергероем. «Сейчас все ищут мотивацию. Она есть в моих песнях. Не стоит ждать того, кто спасет тебя, ведь герой живет в каждом из нас. Ты и есть Your Hero, – комментирует Жан Грицфельдт. — На свой день рождения хочу сделать подарок всем, кто проявляет свою любовь, смелость и жажду жизни каждый день!».

Karta Svitu — «Крила»

Виктор Винник и МЕРІ – «Герой»

GARNA — Моя земля

Певица и автор песен GARNA (Алена Левашева), известная своим участием в нацотборе на Евровидение-2020, представляет трек «Моя земля». Артистка верит в то, что наша страна выдержит всю боль и расцветет после войны. «Моя земля не плаче… Моя земля не плаче Велику силу бачить. Моя земля не плаче Що біль для тебе значить», — поет GARNA.

Музыку и слова к треку певица написала сама, саунд-продюсер – Юрий Левашев.

Оля Цибульская — Минає день

Певица Оля Цибульская презентовала песню «Минає день» в поддержку украинцев, чьих любимых забрала война. Видео к песне – трогательная переписка пары, где с первой минуты войны смешались пронзительные боли, страх и преданность, которые ежедневно проживают миллионы украинцев уже больше месяца. История пары на видео собрана из сотен скриншотов реальной переписки подписчиков Оли, а фон – настоящие фото их самых, счастливых и влюбленных, которые певица собирала на своей странице в Instagram.

«Мне страшно так, как каждому из нас. И несмотря на большой словарный запас, не хватает слов, чтобы описать ужас и боль войны. Но любовь не перестает. И каждое ваше смс, каждое слово и признание – это фронтовые письма, которые будут публиковаться в книгах после победы. Любите! Это сейчас жизненно нужно. Я рядом и я очень вас люблю. А по вечерам молюсь, чтобы каждый и каждая возвращались в живых. Все обязательно будет Украина! Мы победим!» — обращается к поклонникам Цибульская.

Арсен Мірзоян — Моя країна

KAZKA — I’M NOT OK

KAZKA выпустила клип I’M NOT OK о чувствах каждого из нас во время войны. Он начинается со звука сирен, которые так надоели за этот месяц: «Мы не «окей». Каждый день мы смотрим в глаза страха и продолжаем борьбу за мирное небо над родной Украиной на всех фронтах! Миллионы украинцев находятся в постоянной опасности. Украинские города разрушают, враг уносит невинные жизни и культурное наследие Украины. Pray for Ukraine! Pray for Ukraine now!»

SOWA — «Сльози, то моя зброя»

Своей миссией SOWA считает поддерживать дух людей собственным творчеством и делать своим делом. Именно этим и загорелась певица: не стоит сидеть и ждать, нужно действовать здесь и сейчас, помогать людям тем, что ты умеешь делать.

«Я помню ту ночь, когда я проснулась от затрясшейся земли. Были слышны взрывы, и над моим домом пролетали ракеты. Я поняла, что лучше быть под звуками сирен, чем в чужой стране. При всех проблемах ты на родной земле, вместе со своими родными и своей семьей», — поделилась SOWA.

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