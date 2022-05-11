Как работает метро Киева и скоростной трамвай сегодня 11 мая 2022: график работы и схема передвижений

В Киеве метрополитен с 08:30 4 апреля начал ездить через Южный мост, а на Северном мосту полностью возобновлено движение транспорта в обоих направлениях. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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Как работает метро в Киеве с 21 апреля?

Зеленая линия работает от станции «Сирець» до станции «Червоний хутір». Также работает пересадка «Золоті ворота» – «Театральна».

Красная линия работает от станции «Академмістечко» до станции «Лісова».

Синяя линия работает от станции «Героїв Дніпра» до станции «Теремки». На «Майдані Незалежності» и «Кловська» поезда проезжают без остановки. Также работает пересадка «Площа Льва Толстого» — «Палац спорту».

Средний интервал движения поездов на линиях – 10-15 минут. График работы может оперативно изменяться по необходимости. Метрополитен для перевозки пассажиров будет работать с 6:30 до 20:00. Подземные станции продолжат как укрытие круглосуточно принимать людей.

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Как работает скоростной трамвай в Киеве с 18 апреля?

Скоростной трамвай №3 возобновляет работу от станции «Ромена Роллана» до станции «Старовокзальна». С завтрашнего дня также будет курсировать трамвай №19 от «Контрактової площі» до площади «Тараса Шевченко».

Продолжают работу по постоянным схемам трамвайные маршруты №№2, 8К, 22К, 29К, 33А. Трамвайное сообщение организовано на участке «Подільське ТРЕД — Контрактова площа».