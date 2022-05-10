Потери россии в Украине сегодня — 10 мая 2022 — выросли. Соответствующая статистика официально от ВСУ доступна для ознакомления онлайн. Смотреть, сколько русских солдат погибло в Украине с начала войны, а также сколько техники оккупантов уничтожено

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Потери россии в Украине сегодня: статистика от ВСУ на 10 мая 2022 года официально

По информации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, опубликованной на официальной странице в Facebook, общие боевые потери противника с 24 февраля по 10 мая 2022 ориентировочно составили:

личного состава – около 26000 (+350) человек ликвидировано,

танков ‒ 1170 (+25) ед,

боевых бронированных машин ‒ 2808 (+44) ед,

артиллерийских систем – 519 (+6) ед,

РСЗО — 185 (+0) ед,

средства ПВО — 87(+0) ед,

самолетов – 199 (+0) ед,

вертолетов – 158 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 380 (+3),

крылатые ракеты – 94 (+0),

корабли /катера — 12 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 1980 (+10) ед,

специальная техника – 41 (+0).

Сообщается также, что наибольшие потери противника (за прошедшие сутки) наблюдались в Авдеевском направлении.

Напомним, ВСУ уничтожили вражеский ЗРК «Стрела-10» на острове Змеиный, а после этого стало известно, что украинская ПВО сбила российский самолет Су-34.