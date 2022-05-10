PetLive: доска объявления для поиска потерянных животных — как пользоваться

Украинская платформа PetLive, объединяющая владельцев животных и предоставляющих различные услуги в сфере ухода за домашними питомцами, создала инструмент для поиска потерянных/найденных животных во время войны. Этот вопрос стал особенно актуален для тех, кто был вынужден покинуть свои дома, спасаясь от войны, а их любимцы остались или скрылись во время перемещения.

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На сайте PetLive можно создать объявление о найденном или потерянном животном, а также воспользоваться фильтрами поиска, чтобы найти своего любимца. В некоторых объявлениях даже предлагают денежное вознаграждение за найденное животное. Сейчас сервис покрывает 32 города Украины, среди которых Киев, Харьков, Львов, Днепр, Ирпень, Буча и многие другие.

Найденных животных готовы отдать не только владельцам, но и тем, кто просто готов приютить котика или собачку.