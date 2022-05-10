Торговый центр Ривьера в городе Одесса полностью разрушен: фото, видео

В ночь на 10 мая российские кафиры обстреляли город Одесса с применением авиации. Всего было выпущено семь ракет. Прилеты были зафиксированы в работающем предприятии, где продолжался рабочий процесс. Один человек погиб, пятеро раненых. Их госпитализировали.

«У предприятия нет ничего общего с военной инфраструктурой», — заявил городской голова Одессы Геннадий Труханов.

Также из-за попадания вражеских ракет вспыхнул пожар в ТРЦ «Ривьера», разрушив его до основания. Пожар на площади 1000 кв.м. спасатели ликвидировали за три часа. К тушению огня привлекались десять единиц техники и 53 человека. Об этом сообщает главное управление госслужбы обычных ситуаций в Одесской области.

Фото: Максим Мазур