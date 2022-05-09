Участник «Адской кухни» Антон Белей – о военной жизни в Одессе: «Город изменился»

Нет ни одного города, которого бы не коснулась полномасштабная война россии против Украины. Пока одни населенные пункты обстреливают, другие принимают убегающих от боевых действий на более безопасные территории. Сейчас очень достается югу Украины. Русские сконцентрировали военные корабли в Черном море и обстреливают прибрежные территории. Как живет Одесса, Новый канал узнал у участника «Адской кухни» Антона Белея, который встретил войну в Жемчужине у моря.

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Первые взрывы

– 24 февраля в 4 утра меня разбудила моя девушка Марина криками, что слышит выстрелы. Я ее успокоил, сказал, что просто показалось, – вспоминает Антон. – Потом и сам услышал звуки, которые ни с чем не спутать – это была работа тяжелого вооружения. Я был в шоке, у меня началась паника. Но не подал виду, что боюсь, чтобы не пугать девушку. Написал в Instagram, спросил у подписчиков-одесситов, слышат ли они тоже взрывы. Они их слышали. Тогда я включил новости и увидел обращение президента, где он подтвердил, что началась полномасштабная война.

Не был готов к войне, никто не был готов. Представьте, 23 января купил последние вещи для своей новенькой квартиры. Мечтал, что перееду туда, долго собирал на нее, потом делал ремонт. Я был уверен в завтрашнем дне: участвовал в телевизионных проектах, работал ведущим свадеб, лето было расписано заранее. А 24 февраля все изменилось. Я потерял все, что у меня было. Из-за того, что на нас напали, не могу работать по профессии, ведущим, не могу жить в своей квартире. Должен начать жизнь с нуля. Подозреваю, что теперь мне понадобятся навыки, полученные на «Адской кухне». У меня осталось самое ценное – живые близкие люди. 24 февраля – шрам на сердце каждого украинца. Это изменило нас, наше государство, и теперь мы точно станем сильнее.

Помощь городу

– Первые две недели помогал Одессе, как мог. Хотел записаться в ВСУ, но меня отговорили, мол, я не служил, не военный, и буду только мешать, – признался Антон. – Поэтому начал волонтерить, помогал деньгами.

Одесса изменилась. Город принимает множество переселенцев из Херсона, Николаева, Харькова, Мариуполя. Все очень переживали, когда ракета попала в дом, погибли люди. Несмотря на все события, Одесса продолжает жить. А еще думаю: все те жители, которые были пророссийскими, либо уехали, либо закрыли свои роты навсегда.

Вдали от дома

– Перед вторжением я сделал предложение своей девушке. Сейчас мы далеко друг от друга. Она уехала за границу, – рассказывает участник «Адской кухни». – Свадьбу отложили на мирное время. Не до празднований. Хочется отпраздновать только одно – победу Украины.

Вата головного мозга

– Мы с девушкой пытались доносить родственникам и знакомым из россии, что у нас происходит. Но они живут в параллельной реальности. Теперь у меня много заблокированных родственников из россии. Я не могу общаться с россиянами, не воспринимаю их, они для меня отрезаны. Мне не хочется тратить на них усилия. Сконцентрировал свое внимание на помощи Украине, ее восстановлении, – говорит он. – А еще с 24 февраля я принципиально перешел на украинский язык, говорю и пишу только на нем.