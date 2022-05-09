Алекс Якутов – о помощи мариупольцам: «Для них за счастье простое печенье»

Шеф реалити Нового канала «На ножах» рассказал, какие истории переселенцев его поразили больше всего

Когда началась война, Алекс Якутов кормил ВСУ и тероборону. В настоящее время он решает гуманитарные вопросы. Вместе с друзьями-рестораторами и поварами готовит для переселенцев, помогает с жильем, а еще перевозит в более безопасную Умань. Пережившие ад делятся своими историями, которые сурового Шефа Алекса Якутова поражают до слез.

Алекс Якутов – о родном Мариуполе: «Ради забавы кадыровцы расстреливают дома из гранатометов»

– Как-то на украинский блокпост приехала крошечная машинка, открылась дверь и начали выходить люди для проверки. Выходят, выходят, выходят, будто их бус привез. Оказалось, что в крохотном автомобиле их ехало восемь, – рассказал Новому каналу Шеф. – История этих людей ужасает. Когда начались бомбежки, они прятались в подвале. Сами жили в 9-этажке. Однажды поднялись к себе, чтобы сварить суп и покормить всех, кто прятался с ними. А их там было 45 человек. Пока готовили, начался авианалет. Бомба попала в дом. Они рассказали, что в тот момент пыль с пола подпрыгнула на полметра, окна и двери вылетели вместе с петлями и рамами. Показали мне фото дома – он разорван пополам. Стоит первый и второй подъезды, пятый и шестой. Третьего и четвертого нет.

После этого они боялись выходить из подвала.

– Как-то туда зашли россияне с днр-овцами. Спросили, есть ли кто-нибудь живой? Все 45 человек сидели молча. Те и говорят: «Мы сейчас бросим гранату»! Тогда пришлось признаться, что они там прячутся. Всех вывели на улицу, проверили и отпустили. В подвал они не вернулись. Пешком шли за город, чтобы уже оттуда выбираться на территорию Украины, где нет активных боевых действий.

Каждая история шокирует.

– Были два брата-близнеца. Один из них рассказал, что похоронил 60 человек во дворах. Второй находился в драмтеатре с женой и детьми, когда туда сбросили бомбу. Получил контузию, – говорит Шеф. – Мой родной брат говорил, что под обстрелами постоянно представлял, как его дети выросли, женились. Он думал, что не выберется живым, а ему так хотелось увидеть своих малышей взрослыми. Поэтому он прокручивал эти сцены в уме. Когда ты видишь мариупольцев, тебе не нужно спрашивать, откуда они. По глазам, поведению все понятно. Для них счастье – обычное галетное печенье, лучи солнца и жизнь без постоянных взрывов.

Читай также:

«Выбирались семь дней»: Андрей Бедняков – о друзьях из Мариуполя

Когда отменят военное положение в Украине?