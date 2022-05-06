Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 6 мая

Сегодня, 6 мая, в Украине и мире отмечают несколько значимых событий. Какие религиозные праздники приходятся на 6 мая, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

6 мая у православных – день памяти великомученика Георгия Победоносца, а также день памяти память Иверской иконы Божией Матери.

Также 6 мая – Юрьев день, Юрий Весенний, который в народе символизирует приход весны. Юрий считается покровителем скота, поэтому именно 6 мая по традиции состоится первый выгон скота на пастбища, а гнали скот вместо привычно лозины, освященной на Пасху вербой.

В некоторых селах Закарпатья на Юрьев день замаювали дома березовым ветвями, молодежь обливалась водой. Юрьев день в Украине — земледельческий праздник, когда-то также связанный с веснянками.

В Украине 6 мая празднуют День пехоты, поскольку именно в этот день в 1648 году казаки победили в сражении под Желтыми Водами.

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В мире на эту дату приходится еще один праздник — День без диет. International No Diet Day – ежегодный праздник принятия себя, который был создан в 1992 году британской феминисткой Мэри Эванс Янг, директором британской группы «Diet Breakers». После пережитой нервной анорексии, Мэри стала помогать людям ценить себя такими, какие они есть.

Интересно, что 6 мая 1840 года – официальная дата выпуска в обращение первой почтовой марки «Чёрный пенни», 6 мая 1991 года украинский прыгун с шестом Сергей Бубка в Японии установил мировой рекорд, прыгнув на 6 метров и 7 сантиметров, а 6 мая 2022 года основана американская компания, производитель космической техники SpaceX.

Что можно делать 6 мая?

6 мая можно и нужно баловать своих домашних питомцев. Конечно, в первую очередь это касается скота, но, если рядом не окажется коровы или козы, стоит уделить время любимой кошке или собаке.

Что нельзя делать 6 мая?

6 мая по поверьям нельзя кричать и ругаться

6 мая также нельзя заниматься садоводством и физическим трудом.

6 мая нельзя работать с шерстью: вязать, ткать. Говорят, что даже надевать в этот день одежду из шерсти не стоит, это может привести к проблемам со здоровьем.

По поверьям, если день 6 мая будет солнечным и ясным, лето начнется совсем скоро.

Фото: IStock