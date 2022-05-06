Воины ЗСУ смогут тренировать британских солдат

Бойцы Вооруженных сил Украины смогут тренировать британских солдат после войны, которую начала Россия. Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

Как сообщает The Telegraph, во время посещения войск Великобритании на военных учениях в Финляндии он заявил, что уроки, усвоенные по «охоте» на танки и самолеты России с помощью западного оружия, будут полезны для британцев.

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«Каждый день – это учебный день для нас и украинцев. Безусловно, можно предположить, что украинский опыт будет использоваться для обучения наших военных», – убежден Воллес.

Также министр обороны Соединенного Королевства уверен, что методы ведения войны украинских защитников в населенных пунктах, использование средств радиоэлектронной борьбы, развертывание средств противовоздушной обороны, и то, как ВСУ использовали слабость россии, полезны для британских солдат.

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