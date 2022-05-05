Обстрелы Николаева ночью: оккупанты всю ночь бомбили город

В ночь на 5 мая российский агрессор обстрелял город Николаев. Информацию подтвердило Оперативное командование «Юг» в Facebook.

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«Активных наступательных действий с целью продвижения войск в сторону Николаева не было, но в течение суток было совершено несколько обстрелов из реактивных систем залпового огня «Смерч», — говорится в сообщении.

Из-за обстрела в Николаеве повреждены газовые коммуникации, электроподстанция, объекты промышленности, частные дома и школа. Информация о пострадавших уточняется. Известно, что Николаев обстреливаются системами залпового огня с использованием запрещенных кассетных снарядов.