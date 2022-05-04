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«Живу в селе и покупаю вещи на рынке»: Женя Синельников признался, как его изменила война

Женя Синельников признался, как его изменила войнаСоавтор и режиссер тревел-шоу «Орел и Решка» (Новый канал) рассказал, как изменилось его отношение к жизни после полномасштабного вторжения россии в Украину

«Сгорело все, даже плитка на стенах»: Женя Синельников – о доме его родителей в Гостомеле

За два месяца войны россии против Украины Женя Синельников – соавтор и режиссер тревел-шоу «Орел и Решка», которое показывал Новый канал – пережил разное. Он провел две недели в оккупированной Буче, под обстрелами сделал предложение своей любимой. Дом его родителей сгорел дотла. Это все не могло не сказаться на характере мужчины.

Женя Синельников признался, как его изменила война

– Я очень изменился как отец. Также мне стало легче принимать решения. Раньше многое откладывал на потом, а сейчас понимаю, что завтра может и не быть. Как и с предложением: решил, что сделаю его любимой, но ждал какого-то момента. Ждал-ждал, а потом понял, что могу не дождаться. Надо жить здесь и сейчас, ценить все, что имеешь, – сказал Женя в интервью Анатолию Анатоличу. – У меня был большой дом, была машина-кабриолет, все было топчик. Сейчас я живу в селе, покупаю вещи на рынке. Раньше это были модные вещи, а сейчас – обычная одежда за 400 грн, и она ненамного хуже. Не в деньгах счастье – прикольно просто сидеть перед костром и разговаривать с ребенком. Когда вокруг тихо, это уже кайф.

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Женя Синельников признался, как его изменила война

По словам Синельникова, он стал брать на себя больше ответственности и переосмыслил ценность жизни.

— Раньше думал: «Пусть кто-нибудь там решит, мне подойдет». А сейчас буду думать так, как я хочу. Не стану больше обманывать себя и идти на компромиссы, которые мне не подходят. Если что-то не понравится, буду об этом говорить, хотя раньше терпел и умалчивал, – добавил соавтор тревел-шоу на Новом канале. – Жизнь одна. И прожить ее нужно с достоинством, а не в стыде. Что посеешь, то и вернется. Твори добро, помогай – и Вселенная поможет тебе.

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