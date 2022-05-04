Жилье для беженцев в Британии на 6 месяцев: с чем сталкиваются украинки

Спасаясь от войны, многие украинские женщины и дети покинули свои дома и переместились в другие страны. Там они рассчитывают на помощь правительств других государств и неравнодушных людей. Однако к сожалению, в сети появляется информация о том, что некоторые недобросовестные люди пытаются нажиться на войне. Поэтому украинским переселенцам так важно обращаться за помощью только к официальным и проверенным организациям за границей.

Например, в Великобритании жилье украинским переселенкам предлагают бывшие преступники, отбывшие наказание или обвиняемые в мошенничестве и домашнем насилии, предлагают жилье украинским переселенкам. Об этом свидетельствует исследование, опубликованное BBC.

Как найти жилье, если ты переселенец? В Украине и Европе

Такие объявления можно найти в неофициальных группах в социальных сетях, включая Facebook. Хостами могут выступать мужчины с судимостями за преступления сексуального характера. Часто они отмечают, что готовы предоставить жилье «незамужним украинкам». Один информатор сообщил BBC, что 30% всех зарегистрированных хозяев жилья для убежища являются одинокими мужчинами старше 40 лет – большинство из них готовы принять женщин от 20 до 30 лет.

Как отметила исполнительный директор Positive Action in Housing Робина Куреши, исследование BBC вызывает «глубокую обеспокоенность и подрывает программу спонсорства». Она назвала эту схему опасной и добавила, что правительство «создало хаос без проверок рисков и никакой должной осмотрительности».

Поэтому призываем украинских переселений быть очень внимательными и следить за своей безопасностью.