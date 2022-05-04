Потери россии в Украине сегодня — 4 мая 2022 — выросли. Соответствующая статистика официально от ВСУ доступна для ознакомления онлайн. Смотреть, сколько русских солдат погибло в Украине с начала войны, а также сколько техники оккупантов уничтожено

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Потери россии в Украине сегодня: статистика от ВСУ на 4 мая 2022 года официально

По информации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, опубликованной на официальной странице в Facebook, общие боевые потери противника с 24 февраля по 4 мая 2022 ориентировочно составили:

личного состава – около 24500 (+300) человек ликвидировано,

танков ‒ 1077 (+15) ед,

боевых бронированных машин ‒ 2610 (+43) ед,

артиллерийских систем – 491 (+16) ед,

РСЗО — 163 (+1) ед,

средства ПВО — 81(+1) ед,

самолетов – 194 (+0) ед,

вертолетов – 155 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 1867 (+24) ед,

корабли /катера — 10 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 303 (+12).

Специальная техника – 38 (+0).

Крылатые ракеты – 87 (+3).

Сообщается также, что наибольшие потери противника (за прошедшие сутки) наблюдались на Изюмском и Новопавловском направлениях..

Напомним, 28 апреля ВСУ уничтожили вражеский ЗРК «Стрела-10» на острове Змеиный, а 25 апреля стало известно, что украинская ПВО сбила российский самолет Су-34.