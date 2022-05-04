Украинские переселенцы собираются подать в суд против министра внутренних дел Британии

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател вызвало гнев у украинских переселенцев. Из-за задержек виз для вынужденно перемещенных людей из Украины пострадавшие готовят коллективный иск в суд по имени Прити Пател. Об этом пишет The Guardian.

В чем проблема?

Сотни украинцев подали заявки на въезд в Великобританию несколько недель назад, но не получили ответа. Известно, что Министерство внутренних дел одобрило много виз, но не сообщило заявителям. Правительство признало проблему после того, как депутаты из всех палат выразили обеспокоенность по поводу семей, которые вынуждены ждать до пяти недель новостей о своей заявке.

Великобритания открыла прием заявок на въезд

Число тех, кто так и не прибыл в Великобританию, хотя их визы одобрили, впечатляет. В страну попали только 15% из 74 700 подавших заявки украинцев. Издание отмечает, что заявки на въезд детей обычно занимают больше времени, поскольку Великобритания требует, чтобы они проходили сканирование безопасности, если у них нет собственного загранпаспорта.

Сейчас массовым иском украинских переселенцев занимается адвокат по вопросам иммиграции и публичного права Аманда Джонс. Также готовится судебный иск от имени одиноких детей, которые не смогли получить доступ к приемным семьям в Великобритании из-за задержек с получением виз.