Бесплатная правовая помощь пострадавшим в войне: законопроект 7312 Украина

Все украинцы, потерпевшие от преступлений российских оккупантов, смогут воспользоваться правовой помощью безвозмездно. Соответствующий законопроект №7312 приняло украинское правительство.

Бесплатную вторичную правовую помощь получат потерпевшие от уголовных правонарушений против половой свободы и половой неприкосновенности, пыток или жестокого обращения во время войны.

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«Генпрокурор Ирина Венедиктова засвидетельствовала, что жертвами насилия становились не только украинские женщины и мужчины, но и дети и пожилые люди. За каждое насилие преступники должны ответить, и виновные понесут наказание. Для этого мы наработали механизм помощи жертвам российских захватчиков не только моральной и физической, но и юридической», – отметила глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

Принятый законопроект обеспечит потерпевшим украинцам бесплатное представительство в судах, других государственных органах, органах местного самоуправления перед другими лицами, а также составление документов процессуального характера в уголовных производствах. Также в случае утраты документов, подтверждающих личность и гражданство Украины, государство должно возместить деньги за их оформление.