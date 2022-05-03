Волонтеры из США будут давать бесплатные уроки украинцам

Украинка Екатерина Манофф, получившая образование в Гарвардском университете и живущая в США, основала некоммерческую организацию ENGin. Образовательная инициатива предлагает бесплатную качественную практику разговорного английского для любого молодого украинца от 13 до 30 лет из любого уголка мира.

ENGin объединяет украинских студентов с англоязычными волонтерами для онлайн-практики общения и межкультурной связи. Волонтеры работают со студентами один на один — с самого утра до позднего вечера семь дней в неделю. Для работы со студентами ENGin привлечена команда из более 5600 волонтеров из США и других стран.

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Цель ENGin – стимулировать экономический рост Украины, помогая интегрировать Украину в мир.

«Когда мы работаем с одной студенткой, мы даем ей навыки улучшать собственную жизнь. Но когда мы увеличиваем количество студентов до 100 000, мы создаем целое поколение молодежи, свободно владеющего английским, является культурно компетентным. Это позволяет нам трансформировать целую страну», – пояснила Екатерина Манофф.

В США ENGin сотрудничает с более чем 65 учебными заведениями и некоммерческими организациями для распространения информации для потенциальных волонтеров. В будущем команда надеется на создание партнерства в Канаде, Великобритании и других англоязычных странах, чтобы расширить свой глобальный резерв волонтеров.

Податься на программу можно уже сейчас, заполнив эту форму.