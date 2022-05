Украинские военные проходят курс по применению БПЛА Phoenix Ghost

Украинские военные начали проходить курс по применению ударных БПЛА Phoenix Ghost. Об этом сообщает военный корреспондент Washington Post Дэн Ламот.

Twenty Ukrainian soldiers began receiving training yesterday on how to use the new Phoenix Ghost drone. The unmanned aircraft is a loitering munition that can be flown directly into Russian vehicles or troop formations.

— Dan Lamothe (@DanLamothe) May 2, 2022