Украинские военные проходят курс по применению БПЛА Phoenix Ghost

Украинские военные начали проходить курс по применению ударных БПЛА Phoenix Ghost. Об этом сообщает военный корреспондент Washington Post Дэн Ламот.

Twenty Ukrainian soldiers began receiving training yesterday on how to use the new Phoenix Ghost drone. The unmanned aircraft is a loitering munition that can be flown directly into Russian vehicles or troop formations. — Dan Lamothe (@DanLamothe) May 2, 2022

Как утверждает журналист, эта информация была озвучена на брифинге неназванного чиновника из Пентагона. Тренинги начались 1 мая 2022 года. Сейчас обращаться с Phoenix Ghost обучаются 20 украинских военных. Также 200 украинских солдат завершают обучение по обращению с гаубицей M777.

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Сейчас Украина получила около пятой части из предложенных США 121 беспилотника, разрабатываемого Пентагоном перед полномасштабным вторжением россии.

В Минобороны США рассказали, что Phoenix Ghost – это «тактическое оружие, предназначенное для нанесения ударов, и можно было ожидать, что оно будет полезно против ряда различных целей». Но как выглядит оружие, пока остается неизвестным для публики.