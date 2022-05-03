Взрывы вечером 3 мая во Львове подтвердил и мэр города Андрей Садовой.

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В части Львова проблемы с электроснабжением, – сообщил Садовой.

«В результате ракетного удара повреждены две электроподстанции. В части города нет электроэнергии» — говорится в новом сообщении Андрея Садового.

Сообщают также, что после обстрела в некоторых районах города начались проблемы с интернетом.

Есть вероятность, что российские ракеты задели железнодорожную инфораструктуру. Потому что Укрзалізниця сообщила о задержках поездов во Львов:

«В связи с вражескими обстрелами железнодорожных подстанций, ряд поездов Укрзализныци будет направляться с задержкой».

В то же время взрывы также были слышны в Одессе, Кировоградской области и в Виннице. Детали уточняются.

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