Журналисты, работавшие в Мариуполе, получат премию Deutsche Welle

Немецкая медиакомпания Deutsche Welle решила наградить работавших в Мариуполе журналистов премией «За свободу слова». Речь идет о фотожурналисте Евгении Малолетке и видеожурналисте Мстиславе Чернове, которые документировали осаду города. Об этом пишут на сайте компании.

«Доработки Мстислава Чернова и Евгения Малолетки трудно воспринимать, но что действительно причиняет боль, так это правда, которую они показывают: Россия напала на Украину и ее мирное население под вымышленным предлогом. У каждой истории есть нюансы, но факты не опровергнуть. Именно так пытается делать Кремль: искажать факты и распространять неправдивую информацию», — говорит генеральный директор DW Петер Лимбург (Peter Limbourg). – «Премия «За свободу слова» Мстиславу Чернову и Евгению Малолетке отмечает их исключительное мужество в противостоянии пропаганде и фейковой информации. Она отмечает, что их борьба за права человека и правду является борьбой за демократию и свободу, за нас всех, и за это они платят высокую цену».

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Чернов и Малолетка приехали в город 24 февраля. Журналисты снимали разрушения, вызванные обстрелами города, работу врачей в местных госпиталях, многочисленные жертвы гражданского населения. В частности, они были неподалеку, когда 9 марта авиабомба попала во двор вблизи городской больницы и роддома Мариуполя. Кадры из разрушенного родильного облетели весь мир в стали одним из символов войны.

По словам Малолетки, к представителям масс-медиа поступали сообщения, которые «россияне включили в какие-то списки».

«Когда за нами приходили солдаты [в больницу, где они скрывались – ред.], они сказали, что нам нужно эвакуироваться, потому что если нас возьмут в плен, то россияне заставят сказать что-то нужное им на камеру. Действительно, если бы мы попали в руки русским, это действительно был бы сложный и трудный процесс. Мне бы не хотелось проверять, как работают российские спецслужбы с задержанными», – поделился Малолетка.

Журналисты покинули Мариуполь 15 марта 2022 года в составе колонны, выехавшей после открытия гуманитарного коридора.

Справка. Deutsche Welle вручает награду «За свободу слова» с 2015 года. Лауреатом может стать человек или инициатива, сыгравшая важную роль в деле защиты в СМИ прав человека и свободы мнений.