Там где вас ждут: онлайн карта, номера телефонов по областям с бесплатным жильем для переселенцев в Украине

И Украине стартовал новый государственный проект от Минцифра под названием «Там, де вас чекають». Он создан, чтобы помочь увлекаться, найти жилье и получить помощь на подконтрольной Украине территории.

На сайте проекта можно просмотреть количество мест, которые каждая область может предложить для бесплатного расселения, найти телефоны контактных центров и обратиться за помощью самостоятельно, а также посмотреть интерактивную карту со свободными местами по областям.

Как оформить статус ВПЛ через «Дію»?

На пяти украинских вокзалах — Киев, Харьков, Одесса, Запорожье и Лозовая, сотрудники Укрзализныци будут помогать с поселением украинцам и совместно с местными органами власти будут сопровождать временное жилье.

Для регистрации нуждающихся украинцев Минцифра за средства криптофонда Aid For Ukraine закупила 68 планшетов для работников и волонтеров Укрзализныци.

Проект реализован Укрзализныцей и Офисом Президента при поддержке Министерства цифровой трансформации.