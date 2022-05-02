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«Там, де вас чекають»: онлайн карта, номера телефонов по областям с бесплатным жильем для переселенцев в Украине

Там где вас ждут: онлайн карта, номера телефонов по областям с бесплатным жильем для переселенцев в Украине

И Украине стартовал новый государственный проект от Минцифра под названием «Там, де вас чекають». Он создан, чтобы помочь увлекаться, найти жилье и получить помощь на подконтрольной Украине территории.

На сайте проекта можно просмотреть количество мест, которые каждая область может предложить для бесплатного расселения, найти телефоны контактных центров и обратиться за помощью самостоятельно, а также посмотреть интерактивную карту со свободными местами по областям.

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На пяти украинских вокзалах — Киев, Харьков, Одесса, Запорожье и Лозовая, сотрудники Укрзализныци будут помогать с поселением украинцам и совместно с местными органами власти будут сопровождать временное жилье.

Для регистрации нуждающихся украинцев Минцифра за средства криптофонда Aid For Ukraine закупила 68 планшетов для работников и волонтеров Укрзализныци.

Проект реализован Укрзализныцей и Офисом Президента при поддержке Министерства цифровой трансформации.

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