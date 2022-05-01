Потери россии в Украине сегодня — 1 мая 2022 — выросли. Соответствующая статистика официально от ВСУ доступна для ознакомления онлайн. Смотреть, сколько русских солдат погибло в Украине с начала войны, а также сколько техники оккупантов уничтожено

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Потери россии в Украине сегодня: статистика от ВСУ на 1 мая 2022 года официально

По информации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, опубликованной на официальной странице в Facebook, общие боевые потери противника с 24 февраля по 1 мая 2022 ориентировочно составили:

личного состава – около 23500 (+300) человек ликвидировано,

танков ‒ 1026 (+18) ед,

боевых бронированных машин 2471 (+26) ед,

артиллерийских систем – 451 (+15) ед,

РСЗО — 151 (+0) ед,

средства ПВО — 80 (+3) ед,

самолетов – 192 (+2) ед,

вертолетов – 155 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 1796 (+20) ед,

корабли /катера — 8(+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 245 (+13).

Специальная техника – 32 (+0).

Крылатые ракеты — 84.

Сообщается также, что наибольшие потери противника (за прошедшие сутки) наблюдались на Изюмском направлении.

Напомним, 28 апреля ВСУ уничтожили вражеский ЗРК «Стрела-10» на острове Змеиный, а 25 апреля стало известно, что украинская ПВО сбила российский самолет Су-34.