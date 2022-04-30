Бронированые скорые прибыли в Украину

В Украину из Великобритании прибыла первая партия бронированных скорых, приобретенных при поддержке Виктора и Елены Пинчуков.

Первые бронированные автомобили скорой помощи стандарта STANAG 4569 для спасения раненых бойцов и мирных граждан из зоны поражений уже прибыли во Львов. Они находятся в распределительном центре Министерства здравоохранения и в ближайшее время поедут в самые горячие точки на фронте. Эти бронированные машины могут гарантировать доступ к опасным местам, надежно защитить наших храбрых медиков, воинов и мирных граждан во время эвакуации с поля боя.

Эти скорые, которые были приобретены при поддержке Виктора и Елены Пинчуков, ранее принадлежали Министерству Обороны Великобритании. Крупнейший британский производитель скорых – компания Venari Group переоборудовала их в реанимобили. Сотрудники Venari Group работали 24/7, чтобы переоборудовать эти автомобили для нужд Украины во время войны.

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Комментируя Виктор Пинчук, отметил: “Война против Украины – это война против свободы и жизни. Бронированные скорые будут спасать жизнь тех, кто защищает нашу свободу и свободу Европы. Среди других вещей, которые мы делаем для поддержки наших бойцов и медиков, мы этого не смогли бы сделать без наших партнеров, ведь такие машины нелегко найти.

Мы благодарны Посольству Украины в Великобритании, Venari Group и члену Парламента Великобритании Эндрю Перси за поддержку и помощь в реализации этого проекта».

«Спасать жизнь спасающих жизнь было нашей целью, начиная с 2014 года, когда мы начали выстраивать систему обучения и подготовки военных медиков вместе с экспертами НАТО, — сказала Елена Пинчук, — инструкторы Медсанбата с первых дней вторжения работают в горячих точках, и нашей задачей было обеспечить их всем необходимым. Бронированные скорые – это следующий этап, позволяющий медикам эвакуировать раненых с горячих точек и вовремя доставлять их в медицинские учреждения. Мы лично посетили завод, где переделывались скорые, и знаем, сколько усилий было приложено для того, чтобы их доставили в Украину максимально оперативно».